Buteflika no se presentará a la reelección y aplaza las presidenciales en Argelia

Publicada el 11/03/2019 a las 19:19 Actualizada el 11/03/2019 a las 19:20

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika , finalmente no se presentará a las reelección para un quinto mandato yprevistas para el 18 de abril, según ha anunciado este lunes la Presidencia, informa Europa Press.El país lleva inmerso dos semanas en multitudinarias protestas , ante la decisión de este de buscar un quinto mandato. Buteflika, en el poder desde 1999,o desde que en 2013 sufrió un infarto y la oposición, al igual que la mayoría de los argelinos, considera que no está capacitado para gobernar.Ante las protestas, el presidente había ofrecido la celebración dey que no sería candidato en dichos comicios, sin lograr con ello aplacar los ánimos.