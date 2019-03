Publicada el 11/03/2019 a las 09:38 Actualizada el 11/03/2019 a las 10:23

Plan para el sector aéreo

Arreaza asegura que Maduro está abierto a dialogar a pesar del "ataque" contra el sistema eléctrico

Guaidó propone declarar la alarma nacional

17 muertes en hospitales públicos de Caracas y otras localidades por el apagón

El Gobierno de Venezuela ha anunciado lapara este lunes, 11 de marzo, con motivo del apagón que afecta desde el jueves a gran parte de Venezuela El portavoz del Gobierno y vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ha explicado este domingo que la suspensión será para las "clasesy las actividades laborales el día 11 de marzo".La medida es una extensión de la anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la que el Gobierno, por el mismo motivo, declaraba la "suspensión de clases y" para el viernes 8 de marzo, cuando comenzaron a sentirse las consecuencias del apagón.Mientras, el presidente Nicolás Maduro ha explicado que ha ordenado a las autoridades mantener informada a la. "He ordenado a todos los Jefes de REDI, ZODI y a los Gobernadores mantener informado a nuestro pueblo", ha apuntado Maduro a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter."La estrategia macabra de llevarnos a un enfrentamiento fracasará. Seguimos trabajando por la plena recuperación del. ¡Venceremos!", ha remachado Maduro.Maduro ha denunciado ataques a más de 150 subestaciones eléctricas del país que atribuye acon apoyo de Estados Unidos, al que considera el responsable principal de este apagón en el marco de una "guerra eléctrica".Las autoridades venezolanas han puesto en marcha este domingo unen todo el sector aéreo para hacer frente al apagón."Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, el ministro de Transporte Hipólito Abreu se reúne con el sector aéreo, junto al viceministro de transporte aéreo y el presidente del Instituto Autónomo, para recibir información del plan de contingencia en el aeropuerto Internacional de Maiquetía", ha informado el propio aeropuerto en la red social Twitter.Desde que comenzó el corte eléctrico este jueves, los vuelos nacionales e internacionales se han visto afectados en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, el más importante del país.Según los medios locales, centenares de pasajeros pasarán la noche en el aeropuerto mientras esperan para poder subirse a sus vuelos, a pesar de la ausencia de aire acondicionado en el edificio, que hace el espacio sofocante.Asimismo, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha asegurado este domingo que el presidente Nicolás Maduro está abierto a dialogar con la oposición, pese "al ataque al sistema eléctrico nacional" del cual el Gobierno venezolano ha responsabilizado a la"Debemos garantizar el diálogo, nuestro deber como gobierno es siempre buscar las formas pacíficas; seguiremos insistiendo en el", ha añadido el ministro venezolano durante una entrevista ofrecida a la emisora venezolana Radio Nacional de Venezuela.Además, ha destacado que la respuesta del Gobierno venezolano a las acciones de Estados Unidos en su contra, es seguir con la población en la calle en defensa de la soberanía de su territorio.Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó , ha anunciado este domingo su intención de plantear este mismo lunes a la Asamblea Nacional unapara declarar la "alarma nacional". Según Guaidó, "siguen, que viene y se va, que fluctúa".Por ello se ha convocado una sesión extraordinaria para "decretar el estado de alarma nacional" y facilitar así la respuesta al apagón que afecta al país desde el jueves. La oposición atribuye el apagón a ladel Gobierno de Maduro."El día de mañana el Parlamento sesionará de emergencia para evaluar el estado de alarma y las acciones correspondiente en beneficio de la mayoría de los ciudadanos", ha apuntado Guaidó, según recogen medios venezolanos. La medida responde además a losy conatos en distintos estados."Debemos atender la emergencia y buscar soluciones inmediatas para el pueblo de Venezuela, debemos actuar unidos", ha indicado, al tiempo que ha reiterado su llamamiento a "ponerse del lado de la" en respuesta a un país "conmocionado". "Vamos a seguir luchando hasta lograr la prosperidad y la tranquilidad de nuestro pueblo", ha asegurado."Hoy venimos a dar la cara al país, atender la crisis que generó el régimen", ha afirmado Guaidó en un acto desde el Palacio Federal Legislativo en el que ha comparecido acompañado de diputados y especialistas en el tema eléctrico y de salud.Las autoridades han denunciado un ataque cibernético contra el sistema de control de la central hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar, la mayor de Venezuela y la segunda de América Latina, que aporta elque consume el país caribeño.Sin embargo, Guaidó ha pedido al Gobierno "sincerar" su discurso, ya que manipular el cerebro de lade Guri no es posible porque el mismo es un "sistema analógico".La crisis política y el apagón eléctrico se muestran claramente en casos específicos como el de la hija de ocho años de María Rodríguez, que lleva meses siendo atendida por hidrocefalia en un hospital de Caracas, pero desde que comenzó un apagón el pasado jueves 7 de marzo, el tratamiento lo recibe parcialmente porque el centro, que ahora depende de una, opera a medias, según informa Europa Press."Mi hija necesita unque dura seis horas y se lo dan por momentos, cuando el piso llega a tener algo de luz. La prioridad nos dice el personal es la terapia intensiva", ha explicado la madre de 36 años.Según Rodríguez, ademáslos pacientes han comido solo arroz y cerelaes.En Venezuela, los hospitales ya estaban en crisis por la falta de insumos y, y en los últimos días el golpe ha sido mayor por el apagón.Ahora tienen que depender depara el funcionamiento de áreas como terapia y emergencia. Médicos consultados han explicado que si bien hay instalaciones, algunas no funcionan y otras han sufrido fallos técnicos o carecen de combustible."Elha funcionado, si ha surgido alguna falla ha sido corregida y los pacientes que lo han requerido han sido trasladados", ha emplazado por su parte el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en un discurso para la televisión estatal, al tiempo ha agregado que el Gobierno ha garantizado el combustible y el agua.No obstante, la organización no gubernamental Médicos por la Salud denunció este viernes que los problemas de suministro de energía han provocado laen hospitales públicos de Caracas y otras localidades."Lo primero que debemos entender es que estasucede cuando los hospitales venían con una capacidad operativa disminuida. No es lo mismo una crisis con hospitales que funcionan correctamente", ha argumentado Julio Castro, médico de la ONG, en una rueda de prensa junto al líder de la oposición y autproclamado presidente 'encargado', Juan Guaidó.A uno de los hospitales de Caracas, donde se atiende principalmente a niños, se ha acercado este domingo al mediodía un grupo depara tener más detalles sobre la situación del centro, pero policías les impidieron el paso.Madres que estaban dentro del hospital gritaban que no tenían comida y le pedían a los efectivos que dejaran ingresar a los, sin éxito, según testigos citados por la agencia Reuters.Horas después la directora del hospital, Natalia Martinho, aseguró en la televisión estatal que "y ha sido un logro la forma de respuesta a esta contingencia (...) hemos dado alimentación a los niños y las madres".Pero para laque estaban fuera de los centros hospitalarios crecía. "Esto es una pesadilla", ha asegurado María Torres, de 46 años, que tiene un hermano hospitalizado.