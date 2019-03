El Parlamento británico vuelve a rechazar el acuerdo del 'Brexit' pese a los ajustes de última hora

Publicada el 12/03/2019 a las 20:07 Actualizada el 12/03/2019 a las 21:13

"Members of this house are faced with a very clear choice: vote and support this deal, or risk no deal or no Brexit."



Theresa May, while struggling with her voice, says her "improved" Brexit deal "deserves the support of every member". pic.twitter.com/bZheJsqneG — Channel 4 News (@Channel4News) 12 de marzo de 2019

La respuesta de May

El requerimiento de Corbyn

La UE: "Es difícil ver qué más podemos hacer"

El Parlamento de Reino Unido ha rechazado este martesnegociado por el Gobierno de Theresa May y la UE, a pesar de los ajustes que la primera ministra consiguió arrancar 'in extremis' al bloque comunitario , precisamente, para convencer a los diputados británicos, informa Europa Press.El escenario que se abre después del rechazo de la Cámara de los Comunes del plan de May , será una nueva votación de los diputados sobre un Brexit sin acuerdo o sobre el aplazamiento de la entrada en vigor del proceso.La votación se ha resueltoen la sede legislativa, por 242 votos a favor y 391 en contra, lo que arroja un saldo de 149 votos, según informa la cadena británica BBC. May ha tomado la palabra inmediatamente después.La Cámara de los Comunes yapor 202 votos a favor y 432 en contra, una diferencia de 230 votos. Para encontrar un rechazo tan contundente, hay que remontarse hasta 1924, cuando el Gabinete de Ramsay MacDonald sufrió una serie de varapalos parlamentarios, el mayor de ellos por un margen de 166 votos.Tras este revés, May inició una ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios en la que se comprometió a persuadir a Bruselas de que diera las garantías que reclama Londres sobre el 'backstop' o el mecanismo de emergencia para evitar que con el Brexit vuelva la 'frontera dura' entre Irlanda del Norte e Irlanda.Con este objetivo, la primera ministra viajó el lunes por la noche a Estrasburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Dos horas y media después, logró una "interpretación común legalmente vinculante" sobre el backstop.Juncker subrayó entonces que estas "aclaraciones", ni reabren el acuerdo del Brexit, aunque "completan" el texto legal para apuntar con mayor claridad que el backstop es un mecanismo deque ninguna de las partes quiere activar y que, de hacerlo, será de manera temporal hasta hallar una solución mejor.Esta declaración vinculante, por tanto,por los diputados británicos, que pretendían que Reino Unido pudiera desactivar unilateralmente el 'backstop' o al menos fijar un límite temporal. "Completa, no reabre", el acuerdo del Brexit, avisó el propio Juncker.Theresa May ha anunciado este martes, después de que los diputados británicos hayan rechazado por segunda vez el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE, que el miércoles se celebrará una votación en el Parlamento para decidir sobre un posible Brexit caótico.May ha tomado la palabra inmediatamente después del rechazo de la Cámara de los Comunes para lamentar "profundamente" este resultado y citar a los legisladores para el miércoles en una votación de "gran importancia" que decidirá si Reino Unido opta por un Brexit sin acuerdo, un escenario que ambas partes han señalado como el peor de todos los posibles.El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha reclamado este martes ladespués de que el acuerdo del Brexit negociado por el Gobierno de Theresa May y la Unión Europea haya sido rechazado por segunda vez en el Parlamento británico. Corbyn ha indicado que desde el 15 de enero la primera ministra ha estado en unaen la que "finalmente el reloj la ha arrollado". "Ya es hora de que haya elecciones generales", ha declarado, según ha recogido la cadena de televisión BBC, pidiendo anticipar la cita con las urnas de 2022.El jefe de la oposición ha defendido la alternativa laborista, que pasa por "una unión aduanera negociada, acceso al mercado único y protección de los derechos", si bien esta vez, a diferencia de la primera votación, no ha mencionado la posibilidad de celebrarLa Unión Europea ha lamentado que el Parlamento de Reino Unido haya rechazado por segunda vez el acuerdo del Brexit negociado con el Gobierno de Theresa May y considera que "es difícil ver", cuyas posibilidades han aumentado "significativamente". "Lamentamos el resultado del voto de esta noche y estamospor el hecho de que el gobierno de Reino Unido haya sido incapaz de asegurar una mayoría para el acuerdo de Retirada acordado por ambas partes en noviembre", ha asegurado un portavoz del presidente del Consejo europeo, Donald Tusk."Desde el lado de la UE hemos hecho todo lo posible para tener un acuerdo. Dadas las aclaraciones adicionales de la UE en diciembre, enero y ayer (por este lunes), es difícil ver qué más podemos hacer. Si hay una solución al bloqueo actual, sólo puede encontrarse en Londres", ha añadido. Además, dicho portavoz ha asegurado que,, el resultado del voto en la Cámara de los Comunes "incrementa significativamente la probabilidad" de un Brexit caótico. "Continuaremos cony garantizamos que estaremos preparados si ese escenario se materializa", ha añadido.Por otro lado, las mismas fuentes han recordado que la UE aen el caso de que Reino Unido lo solicite. En cualquier caso, la UE espera que Londres tenga "una razón creíble" para pedir dicha extensión: "Debe asegurarse el correcto funcionamiento de las instituciones de la UE".En la misma línea, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha subrayado que el bloque comunitario "ha hecho todo lo que puede" y ha remarcado que solo Reino Unido puede resolver el escenario de "punto muerto". "Nuestras preparaciones para un 'no acuerdo' son ahora más importantes que nunca", ha expresado el francés en un mensaje difundido en la red social Twitter.