Publicada el 12/03/2019 a las 17:00 Actualizada el 12/03/2019 a las 17:33

Lista 'gris': comprometidos con adecuar legislaciones

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado este martes la primera gran revisión de la, en la que ha vuelto a incluir a Emiratos Árabes Unidos, Barbados e Islas Marshall y que está compuesta ahora por quince jurisdicciones, informa Europa Press.En concreto, permanecen en la lista 'negra' los cinco países que seguían en el documento (Guam, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes Americanas), y a ellos se han añadido Emiratos Árabes Unidos, Barbados e Islas Marshall, que ya formaron parte en el pasado, peroque habían adquirido.Además, los socios comunitarios han incluido en la lista a otras siete jurisdicciones, que son Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Omán, Vanuatu y Dominica, también por no haber cumplido con los compromisos que les habían permitidoEsta lista 'gris', en la que se incluyen los territorios que se han comprometido a adecuar sus legislaciones con los estándares europeos e internacionales, está, como por ejemplo Marruecos, Serbia, Turquía, Suiza, Albania, Bosnia, Costa Rica o Vietnam. Por su parte, países comode la misma.Por otro lado, los ministros de Finanzas de la UE hanque deben respetarse y ha añadido a la lista de países que serán evaluados a lo largo del año a Rusia, México y Argentina.El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici , ha destacado que la lista europea de paraísos fiscales es "un verdadero éxito europeo" porque ha tenido "unen transparencia fiscal y justicia global". "Docenas de países han eliminado sus regímenes fiscales dañinos y los haninternacionales", ha celebrado. "Los países que no cumplen han sido incluidos en la lista 'negra' y tendrán queque eso supone. Estamos elevando el listón de la buena gobernanza fiscal y reduciendo las oportunidades para abusos fiscales", ha subrayado el francés.La primera versión de la lista 'negra' europea de paraísos fiscales fue aprobada en diciembre de 2017 y contenía 17 territorios que no cooperaban en materia fiscal. Desde entonces, los socios comunitarios hantras recibir y constatar cambios legislativos en las jurisdicciones implicadas.