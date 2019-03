El Parlamento británico rechaza abandonar la UE sin acuerdo de salida por cuatro votos de diferencia

Publicada el 13/03/2019 a las 19:40 Actualizada el 13/03/2019 a las 20:37

MPs are voting on whether to rule out a no-deal Brexit on March 29. An explanation: https://t.co/vKLllUtTpT https://t.co/wm9AIPMK5V — Bloomberg Brexit (@Brexit) 13 de marzo de 2019

El primer ministro de Irlanda: "Han estado cazando unicornios"

El Parlamento británico ha rechazado a última hora de este miércoles que el Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo por 312 votos a favor frente a 308 en contra. Esta votación constituye un primer paso para superar el punto muerto en el que había entrado el proceso de divorcio entre Londres y Bruselas por la reiterada negativa de los diputados a aceptar el texto negociado por las partes.La llamada, por las autoras de la misma, ha sido aprobada por 312 votos a favor y 308 en contra, un estrecho margen deque da idea de las tensiones políticas en torno al Brexit en la sede legislativa.Después de que el Brexit volvirea a ser rechazado por mayoría en la jornada de este martes, con este resultado se espera que, tal y como avanzó el martes la primera ministra, Theresa May, la Cámara de los Comunespara que el Gobierno pida formalmente a la UE un aplazamiento de la fecha del Brexit, prevista para el 29 de marzo.Theresa May planea pedir a la UEdel Brexit que dura unos dos meses, según ha informado Bloomberg La primera ministra británica, Theresa May, cosechó el martes una segunda derrota en Westminster –con 242 votos a favor y 391 en contra del acuerdo del Brexit–, a pesar de laque consiguió arrancar a la UE 'in extremis' para persuadir a sus señorías. Los comunes se disponen ahora una moción impulsada por el Gobierno para que el Parlamento descarte un Brexit sin acuerdo.El primer ministro de Irlanda,, ha tachado de ilusos a los partidarios del Brexitde ruptura entre Londres y Bruselas por las reticencias de los diputados británicos que parecen abocar a un. Han estado "cazando unicornios" durante "mucho tiempo", ha dicho a la prensa en declaraciones desde Washington, donde ha acudido con motivo del desfile anual por el Día de San Patricio. "A medida que nos adentramos en las próximas semanas, se hace flagrantemente obvio que los unicornios solo existen en los cuentos de hadas", ha remachado."A la gente que ha abogado por el Brexit le diría:Proteccionismo, fronteras, tarifas, restricciones al comercio... ¿De esto iba realmente el Brexit?", les ha reprochado, según informa la cadena británica BBC. Varadkar ha confiado en que los diputados británicosdefinitivamente un Brexit sin acuerdo en la votación que se celebrará este miércoles. "Si lo hacen, entonces será posible ver otras alternativas, por ejemplo, que Reino Unido siga", ha planteado.La UE ha insistido en que el acuerdo es innegociable y ha advertido de que, si Reino Unido solicita una prórroga de los plazos,. "¿Prorrogar esta situación, para qué? Porque la negociación (...) ha terminado: El acuerdo está ahí", ha dicho el jefe del equipo negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier. El principal escollo para salvar el texto actual es el llamado 'backstop' o el mecanismo de emergencia diseñado por las partes para evitar que tras el Brexit vuelva la 'frontera dura' entre la provincia británica de