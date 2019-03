Al menos 49 muertos y 41 heridos en los atentados contra dos mezquitas en Nueva Zelanda

Publicada el 15/03/2019 a las 09:08 Actualizada el 15/03/2019 a las 10:11

Recomendamos seguir las recomendaciones de la Policía de Nueva Zelanda y estar atentos a las noticias. Recordad que el teléfono de emergencia de la Embajada de España en Wellington es +6421836725. https://t.co/xDdp2N7UE1 — Embajada España NZ (@EmbajadaEspNZ) 15 de marzo de 2019

Al menosen un ataque terrorista contra dos mezquitas en la localidad de Christchurch, en la Isla Sur de, según ha informado el jefe de la Policía neozelandesa,En una comparecencia ante la prensa, el jefe de la Policía neozelandesa ha dicho que han muerto 41 personas en la mezquita de la avenida Deans y otras siete en la mezquita de Linwood, además de una persona que ha fallecido poco después en un hospital por la gravedad de las heridas sufridas. El anterior balance facilitado por la primera ministra del país,, era de 40 muertos y 20 heridos graves. Ardern ha asegurado que la situación vivida este viernes "no tiene precedentes" en la historia reciente de Nueva Zelanda y ha dejado claro que se trata de un ataque terrorista.Al menos cuatro personas —tres hombres y una mujer— se encuentran bajo custodia policial, tal y como ha anunciado la Policía neozelandesa. "La Policía está interrogando a los detenidos, de los cuales", ha manifestado la dirigente. "Este acto no refleja lo que somos como nación", ha afirmado Ardern. "La cura llevará tiempo y esta noche nuestros pensamientos deben estar con los afectados", ha añadido Ardern.La primera ministra ha señalado que Nueva Zelanda "ha sido elegido para este acto violento" porque es un. "Quiero enviar un mensaje a aquellos directamente afectados. Para muchos este no es el lugar en el que nacieron. Para muchos Nueva Zelanda fue su elección [...] un lugar al que muchos vinieron por su seguridad. Un lugar donde era seguro practicar su cultura y religión", ha subrayado.La primera ministra de Nueva Zelanda ha recalcado que este acto "tan solo puede ser descrito como un ataque terrorista". "Hay que tener", ha añadido. Por su parte, el jefe de la Policía, Mike Bush, ha indicado que "se han registrado actos de gran valor" por parte de los agentes a la hora de llevar a cabo los arrestos. "Es absolutamente trágico", ha expresado.La embajada española en el paísy recuerda su número de emergencia. La misión española en Nueva Zelanda también ha aconsejado estar pendiente de las noticias que vayan apareciendo en los medios.