Saqueos y disturbios en una nueva protesta de los 'chalecos amarillos' tras cuatro meses de movilizaciones

Publicada el 16/03/2019 a las 13:39 Actualizada el 16/03/2019 a las 14:37

Este sábado, 18º consecutivo de movilizaciones de los chalecos amarillos, se ha saldado con numerosos disturbios y saqueos de comercios de lujo del centro de París. Las autoridades han reconocido entre 7.000 y 8.000 manifestantes en la capital, mientras que en otras ciudades del país también ha habido protestas.La Prefectura de la Policía de París ha anunciado 44 detenciones a mediodía y se han empleado cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes en los emblemáticos. En respuesta, se han levantado barricadas en las calles y se han incendiado contenedores y vehículos.Tanto la prensa como las autoridades han denunciadoentre los chalecos amarillos. "¡Emmanuel Macron, jefe de la estafa!" o "¡Vamos a registrar tu casa!" han sido algunas de las consignas coreadas.Entre los incidentes registrados cabe destacar el saqueo a manos de individuos vestidos de negro y encapuchados del histórico restaurante de lujo Le Fouquet y de las tiendas de Hugo Boss y Nespresso en la zona de los Campos Elíseos. Además ha sido incendiado un kiosko de prensa.El ministro del Interior, Christophe Castaner , ha denunciado igualmente la presencia de "" y ha emplazado a la Policía a responder "". Castaner ha asegurado que "los matones han venido a atacar París". "Los ultraviolentos están ahí, responden al llamado a la violencia de algunos líderes de los chalecos amarillos (...). He dado instrucción de no dejar pasar nada", ha apuntado.Para Castaner, el movimiento de " chalecos amarillos ya no existe en la vida cotidiana", sino que se trata ya de uncon apenas 200 personas movilizadas. Las movilizaciones de los chalecos amarillos comenzaron en noviembre para protestar contra la subida de los impuestos al diésel y en diciembre alcanzaron su punto álgido con las protestas contra la represión de las manifestaciones hasta el punto que Macron anunció un paquete de medias económicas para mejorar las