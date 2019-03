Theresa May solicitará a Bruselas un aplazamiento del Brexit de tres meses, según Sky News

Publicada el 20/03/2019 a las 09:24 Actualizada el 20/03/2019 a las 09:25

Juncker deja claro que la UE no dará "garantías adicionales" a Reino Unido sobre el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May , solicitará a Bruselas la, según han informado fuentes gubernamentales británicas a la cadena de televisión Sky News.Las fuentes consultadas han señalado que May va a enviar este miércoles una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk , en la que, el que regula la salida de un país del bloque comunitario."Se trata de dar al Parlamento más tiempo para encontrar una forma de avanzar peropara adoptar una decisión y la primera ministra comparte esa frustración", ha dicho un responsable gubernamental británico.Según la cadena de televisión, el aplazamiento que solicitará May se alargaría hasta el 30 de junio, que es el último día en el que Reino Unido podría permanecer en la Unión Europea Si la Unión Europea aceptara la prórroga que proponga May, el Parlamento británico tendrá que aprobar un, en el llamado instrumento estatutario, para retirar la mención al 29 de marzo como fecha de salida de la Unión Europea y sustituirla por la nueva fecha.El presidente de la Comisión Europea,ha asegurado este miércoles quela, por lo que ha descartado conceder "garantías adicionales" al Gobierno de Londres sobre el proceso de salida del bloque., ha asegurado Juncker, en declaraciones a la cadena de radio alemana Deutschlandfunk. "Nos hemos aproximado intensamente a Reino Unido. No puede haber más", ha zanjado.El presidente de la Comisión Europea ha dicho que, hasta el momento, la Unión Europeade la primera ministra británica, Theresa May, para solicitar un aplazamiento de la fecha de entrada en vigor del Brexit, todavía fijada para el 29 de marzo.