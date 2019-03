Un grupo disidente de la dinastía Kim ha contactado con el FBI tras asaltar la Embajada de Corea del Norte en Madrid

Publicada el 22/03/2019 a las 17:20 Actualizada el 22/03/2019 a las 17:21

Un ataque sin reivindicación

El grupo disidente norcoreano 'Free Joseon', que según The Washington Post fue elel pasado mes de febrero, ha contactado con la Policía Federal estadounidense (FBI), según publica este viernes el mismo diario, informa Europa Press.El Post publica un breve vídeo difundido por la organización –también conocida como– en la que se ve a uno de sus miembros, Kim Il Sung, y de su hijo y sucesor, Kim Jong Il, con subtítulos que afirman "¡Abajo con el gobierno de la familia Kim!". "Recientemente, en suelo de nuestra patria...", comienza el vídeo, sugiriendo, según el diario, "que la grabación". Una falta de respeto a la imagen del líder puede castigarse con la muerte en Corea del Norte El asalto tuvo lugar, cuando diez hombres armados entraron en la sede, ataron y amordazaron a los que estaban dentro durante más de cuatro horas y se llevaron, según confirmaron entonces fuentes policiales consultadas por Europa Press. Una trabajadora de la Embajada, ciudadana de Corea del Norte, consiguióy fue localizada herida a pocos metros por una patrulla de la Policía Nacional, que se había personado en el lugar alertada por vecinos. FueLa denuncia de esta trabajadora llevó a laen la Audiencia Nacional, declarada secreta por el juez José de la Mata. Fuentes de la investigación han señalado que en los días posterioresde los diez asaltantes, aunque. También se ha rastreado la logística utilizada por el grupo que entró en la delegación de Corea del Norte. Al abandonar la Embajada, situada en el número 43 de la calle Darío Aparicio, en el barrio de Aravaca, los asaltantesque fueron hallados después, quedando bajo análisis de la Policía Científica.'Free Joseon', sin embargo, no ha reivindicado oficialmente el asalto y el pasado fin de semana hizo un llamamientopor miedo a que se conviertan en objetivos del régimen de. El asalto cobró aún más importancia porque el, Kim Hyok Chol, es uno de los hombres fuertes del equipo quenucleares con. Chol fue expulsado de España en septiembre de 2017 pero cualquier conocimiento de su actividad en Madrid podría ser interesante para ganar bazas en las negociaciones.Además, mientrasalgunas informaciones de prensa, el Washington Post asegura, citando fuentes conocedoras de la operación, que la CIA no tuvo ningún papel. Ahora, la comunicación del grupo disidente al FBI "empuja a la comunidad de inteligencia estadounidense a una investigación internacional sensible", explica el diario, que añade que, aunque el FBI no tiene responsabilidad en inteligencia exterior, suele pasar información a la CIA si la considera relevante.En cuanto a los motivos por los queel diario cita a un experto de la Universidad de Tufts, Sung Yoon Lee, que apunta a que 'Free Joseon' no parece tener recursos ilimitados ni una gran red logística, así que acercarse al FBI con información relevante puede ser una forma de recabar su protección. Con todo, el Postpuede complicar las negociaciones nucleares entre Washington y Pyongyang , teniendo en cuenta que el objetivo declarado de 'Free Joseon' es derrocar a la dinastía Kim.