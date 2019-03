Mueller entrega el informe de su investigación sobre la relación de Trump con la trama rusa

Publicada el 23/03/2019 a las 12:27 Actualizada el 23/03/2019 a las 12:44

El fiscal especial estadounidense,, ha entregado este viernes al fiscal general de Estados Unidos , William Barr, el informe con las conclusiones de su investigación de dos años sobre la presuntaen las elecciones estadounidenses de 2016, informa Europa Press.Hasta el momento, no han salido a la luz los detalles del informe de Mueller, pero Barr ha señalado que podría informar a los líderes del Congreso sobre el documento este mismo fin de semana, según ha recogido la cadena de noticias estadounidense NBCNews. "Estoy revisando este informe y anticipo que puedo estar en condiciones de informarles sobre", ha asegurado Barr en una carta enviada este viernes a un grupo de legisladores de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado.El fiscal general de Estados Unidos también ha afirmado que Mueller ha llevado a cabo correctamente su investigación, que el presidente del país ha calificado en reiteradas ocasiones como unaAhora Barr y una persona designada por Trump tendrán que decidir qué partes del documento saldrán a la luz y si se publicará íntegramente o no. El fiscal general ha indicado en la carta que está "comprometido con ofrecer la mayor transparencia posible".La Cámara de Representantes votó la semana pasada, con 420 votos a favor y ninguno en contra, una resolución no vinculante que insta a que todo el informe de Mueller sea entregado al Congreso y al público estadounidense. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha afirmado que "los decidirá el fiscal general Barr" y ha anunciado que la Casa Blanca no ha recibido el informe.Por su parte, la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, han señalado que "es imperativo que el señor Barr haga público el informe completo". Pelosi y Schumer también han recalcado que el fiscal general debe proporcionar la documentación y hallazgos del informe al Congreso. "El pueblo americano tiene", ha aseverado.