Israel acusa a Hamás del disparo de un proyectil desde Gaza y envía refuerzos a la frontera

Publicada el 25/03/2019 a las 10:40 Actualizada el 25/03/2019 a las 11:06

OBSERVA: Un cohete de Gaza cayó en este hogar israelí a las 5:20 de la mañana hoy. pic.twitter.com/AfyEzoccPA — FDI (@FDIonline) 25 de marzo de 2019

Netanyahu acorta su viaje a EEUU

Elha acusado este lunes al Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás ) de, hiriendo a siete personas, y ha enviado refuerzos a la zona fronteriza con la Franja de Gaza.Voló 75 millas (unos 120 kilómetros) a través de Israel y destruyó esta casa", ha dicho en su cuenta en Twitter, junto a un vídeo de los daños provocados en la vivienda.Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz,, incluidos algunos del Mando de Defensa Aérea, el Cuerpo de Inteligencia y el Mando del Frente Interior.Así, el citado medio ha señalado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han emitido aún las órdenes formales de llamada a filas, sino que está informando a estas personas para que se preparen ante unPor otra parte, las autoridades han cerrado los pasos fronterizos de Erez y Kerem Shalom, mientras que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu , ha informado este lunes de que acortará su viaje a Estados Unidos tras reunirse con el presidente, Donald Trump , ha aseverado el dirigente, que ha tildado de "atroz" el ataque, que ha tenido lugar al norte de la localidad de Tel Aviv, concretamente en la comunidad de Mishmeret.Ante la situación,--en referencia a Israel-- contra cualquier ataque contra el enclave palestino y ha recalcado que "responderá con fuerza".Por su parte, el--principal rival de Netanyahu en las parlamentarias que se celebrarán en abril-- ha acusado al primer ministro de no garantizar la seguridad de los israelíes.En este sentido, ha acusado a Netanyahu de no responder con suficiente "agresividad y fuerza" a los anteriores disparos de proyectiles desde Gaza. Hace poco más de una semana,que no causaron víctimas.Las investigaciones preliminares del Ejército de Israel en torno al lanzamiento de esos dos proyectiles desde la Franja determinaron que se trató deLas FDI consideraron probable que los disparos se efectuaran durante un trabajo de mantenimiento de ambos proyectiles, dos misiles 'Fajr M-75'. Ningúnreclamó la autoría de los lanzamientos.Israel ha dejado claro en el pasado que responsabiliza a Hamás de este tipo de sucesos, debido a que controla la Franja de Gaza, independientemente de si los disparos los realiza el grupo.