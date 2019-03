May ofrece su dimisión a los defensores más duros del 'Brexit' en el Parlamento si éstos votan a favor de su plan de salida

Publicada el 25/03/2019 a las 09:38 Actualizada el 25/03/2019 a las 11:15

La primera ministra británica,, trasladó el domingo a varios parlamentarios partidarios delque presentará su renuncia como jefa del Gobierno si logra que la Cámara de los Comunes apruebe su plan para el proceso de salida de la, según ha informado la televisión británica ITV "Me han dicho con fiabilidad que Theresa May ha dicho a Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Steve Baker, Jacob Rees-Mogg y David Davis —cinco de los parlamentarios que defienden el Brexit con más vehemencia— que ella dimitirá si votan a favor de su acuerdo,", ha asegurado el jefe de Política de la cadena ITV,. "Ella no ha dado detalles. Por lo que no hay mucha confianza en que realmente dimita", ha añadido.May afrontapara el futuro de su país, con la votación en la que la Cámara de los Comunes deberá pronunciarse sobre su plan para el Brexit, después de que la Unión Europea le diera un ultimátum para aclarar sus planes la semana pasada en la cumbre de Bruselas. Desde su propia formación, el, crecen las voces que piden que May presente su dimisión para allanar el camino en el proceso del Brexit., un parlamentario(conservador) que es partidario de un Brexit duro, ha subrayado que. "Confío en que el Gabinete le diga a la primera ministra que se ha acabado el juego", ha dicho Bridgen, en declaraciones una cadena de televisión del Reino Unido. "Creo que la primera ministra. Claramente no tiene la confianza del Gobierno y no tiene la confianza de los miembros del partido", ha asegurado el parlamentario tory.Bridgen ha abogado por celebrar nuevas elecciones para elegir a unos parlamentarios que sean más partidarios del Brexit pero ha dejado claro que no apoyará a los laboristas para tumbar al Ejecutivo actual. Por su parte, el diputado conservador euroescépticoha afirmado que May debería tener tiempo para aprobar su plan del Brexit en el Paralmento antes de que se elija a otra persona para liderar las negociaciones con la Unión Europea. "Hay claramente varias personas que no quieren a la primera ministra en la próxima fase de las negociaciones sobre las relaciones comerciales futuras entre nosotros y la Unión Europea", ha dicho Evans, en declaraciones a la. Evans ha subrayado que May debería dimitir si no consigue laapruebe su plan en la tercera votación. Otro diputado conservador,, ha explicado a la BBC que confía en que el Brexit salga adelante celebrando una serie de votaciones indicativas para fijar las alternativas al acuerdo presentado por May.