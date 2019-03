Publicada el 26/03/2019 a las 17:16 Actualizada el 26/03/2019 a las 17:58

El Vaticano ha rehusado comentar la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , asegura haber enviado alpor los atropellos que se cometieron en la conquista de América , pero fuentes de la oficina de prensa de lahan precisado que en el pasado los pontífices han hablado "claro" sobre este tema, informa Europa Press.Estas fuentes, que no han confirmado que la Santa Sede haya recibido la misiva del mandatario latinoamericano, se han limitado a señalar a Europa Press que en el pasado los pontífices han hablado de "forma clara" sobre la conquista de América. "Hubieron matanzas, imposiciones.... Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Se excomulgó a nuestros héroes patrios. Es el tiempo de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón", señaló el presidente mexicano en un vídeo difundido en Twitter en el que confirma el envío de las cartas remitidas tanto al Papa como al Rey Felipe VI Durante diversas intervenciones públicas,a este periodo de la historia. Así, en julio de 2015 en su visita a, Francisco pidió disculpas por los crímenes cometidos por la Iglesia contra los nativos del continente americano. "Les digo con pesar: se han cometidopecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios –dijo el Papa en aquella ocasión–. "Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por losdurante la llamada Conquista de América".A pesar de que las palabras del primer papa latinoamericano, y pronunciadas en Latinoamérica cobraron una especial relevancia, no fue el primer pontífice en referirse a la colonización en América Latina. En octubre depidió perdón a las poblaciones americanas por la injusticias cometidas contra sus antepasados durante su viaje a. Así, instó a que la "Iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos" en el período de la conquista.Por su parte,visitóen 2007, pero no mencionó el tema de la conquista de América lo que provocó una lluvia de críticas contra el pontífice alemán que decidió aprovechar una audiencia general días después para. "No se pueden ignorar las sombras que acompañaron la evangelización del continente latinoamericano y el sufrimiento y las injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas", destacó el 23 de mayo de 2007.