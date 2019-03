Migrantes secuestran al mercante que les ha rescatado frente a Libia y pretendía devolverlos

Publicada el 27/03/2019 a las 21:33 Actualizada el 27/03/2019 a las 21:53

Un grupo de migrantes que han sido rescatados por un buque mercante frente a las costas de Libia este miércoles han, con Italia o Malta como destino final, según han informado las autoridades de los dos países europeos.El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini , ha dado la voz de alarma de lo ocurrido a bordo del carguero Elhiblu 1, quea unas 6 millas de la costa de Libia y"Es un primer acto de piratería, de", ha subrayado Salvini, en referencia al "desvío a pocas millas de Trípoli de un embarcación hacia el norte, con destino a Malta o Lampedusa", la isla italiana.El líder de la Liga ha advertido que "solo verán Italia por el telescopio". "", ha insistido, según informa la agencia de noticias ADNKronos, reiterando quePor su parte, una portavoz de las Fuerzas Armadas maltesas, citada por el diario Times of Malta, ha confirmado que hay un "barco pirateado" y ha precisado que a la velocidad de navegación que lleva entraría en aguas de la isla esta misma tarde.Según el diario maltés,, que lleva bandera de Palau. El último contacto que se tuvo con el barco fue cuando su capitán alertó de que había sido secuestrado.Así las cosas, la portavoz maltesa ha dejado claro que no se permitirá la entrada en aguas de la isla y de hecho yade los acontecimientos.Una fuente del Gobierno que dirige Joseph Muscat ha señalado al diario que unos 77 de los 108 migrantes a bordo serían hombres, mientras que los 31 restantes serían mujeres y niños.