Publicada el 28/03/2019 a las 18:42 Actualizada el 28/03/2019 a las 19:20

Venezuela, espacio de disputa

La Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela ha inhabilitado al autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, para ejercer, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas,para resolver la crisis política que sufre el país, informa Europa Press.El contralor general de esta secretaría de Estado para la, Elvis Amoroso, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la decisión se basa en una "auditoria patrimonial" iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó "por ocultar información en su declaración" y, en concreto, por " recibir fondos no declarados desde el exterior"."La oficina encargada de los registros migratorios de Venezuela reveló que el diputadoha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares, donde no hayque utilizó", ha indicado, según informa Noticias 24.Amoroso ha determinado que Guaidó "ha cometido accionesque perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público", lo que "faculta imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos". "Se resuelve inhabilitar de cualquier cargo al ciudadano Juan Guaidó", ha dictaminado.Rusia ha defendido este jueves su derecho a que los dos aviones militares que llegaron el pasado sábado a Venezuela permanezcan allí, alegando que su presencia obedece a acuerdos bilaterales, respondiendo así al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quede la nación caribeña, según informa Europa Press.La portavoz del Ministerio de Exteriores rusoha explicado en rueda de prensa que se trata deque incluye especialistas y que se encuentran en Venezuela conforme a los acuerdos de cooperación técnico-militar firmados por ambos países."Estarán allí todo el tiempo necesario, cuanto lo necesite el Gobierno de Venezuela", ha afirmado, esgrimiendo que la presencia de los militares rusosvenezolana, "no cambia el balance de fuerzas de la región" y "no amenaza a nadie", según informa la agencia de noticias Sputnik.En cambio, la portavoz ministerial ha acusado a "algunos personajes de Washington" de tener una actitud amenazante. A medida que la crisis venezolana se ha agudizado, Trump, su secretario de Estado,, y su asesor de Seguridad Nacional,, han dejado claro que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida la militar.Rusia ha respondido así las declaraciones que hizo Trump el miércoles en la Casa Blanca durante su reunión con Fabiana Rosales , la mujer del autoproclamado. "Rusia tiene que irse", dijo magnate neoyorquino.Zajarova también ha contestado a Guaidó, que el mismo miércoles convocó a los venezolanos ael próximo 6 de abril en un "simulacro" de la "Operación Libertad", que ha definido como la fase de "" sobre Maduro La funcionaria rusa ha instado a Guaidó a cesar las "provocaciones". "Estádel Estado venezolano", ha sostenido. En general, ha urgido a "poner fin a la campaña global de acoso contra el presidente legítimo", exhortando a "todos los países a contribuir a la búsqueda de soluciones".