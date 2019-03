Publicada el 29/03/2019 a las 13:12 Actualizada el 29/03/2019 a las 14:27

La Gran Marcha del Retorno palestino cumple un año. El 30 de marzo, día de la Tierra Palestina, cerca de 50.000 personas se alzaron en manifestaciones pacíficas para pedir el. En su primer aniversario, Naciones Unidas denuncia los asesinatos de 195 palestinos, 41 niños, a manos de las fuerzas israelíes."Huboen 2014", declaró el Comisionado General de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl. En un informe , la organización denuncia el colapso de la atención sanitaria en el que todavía está sumida la región: más de 2.700 han tenido que ser atendidas en instalaciones de la ONU por lesiones de bala y munición, heridas que de no ser tratadas pueden resultar en amputaciones o discapacidades.Entre niños y adolescentes, en el contexto de la Franja, la pérdida de un miembro o una minusvalía supone la pérdida de un activo importante para la familia, y pasan a ser una carga: tienen que retrasar su formación y, de cara al futuro,. Además de las complicaciones psicológicas que acarrea . "Ahmed ha dejado de ser él mismo, (...) es completamente dependiente", cuenta su madre, que no puede más que cuidar a su hijo de 17 años al que los doctores salvaron la vida tras una herida muy fuerte en el cráneo.Como siempre, los conflictos se vician con los más vulnerables, los niños. El, y de ellos, el 95 por ciento son varones. Como Tariq, de 13 años, la inmensa mayoría tuvieron que ser tratados por impactos de bala. "Resulté herido el primer día de manifestaciones, no les dije a mis padres que iba", relata. De pie, a unos 100 metros de la frontera,que le hizo perder más de ocho meses de escuela entre al menos cinco operaciones.Niños que cantaban, bailaban o portaban banderas durante las protestas, que durante los primeros meses se celebraron cada viernes, fueron heridos y asesinados, según el(OHCHR). En su informe, el organismo advierte de que el sistema sanitario de Gaza ha alcanzado un "punto crítico" en el que las institucionesni capacidad para atender a todo el mundo, de manera los médicos tienen que atender y seleccionar los casos más graves.La sanidad colapsada, los pupitres vacíos y las familias rotas o con miembros dependientes. La violencia atraviesa cada aspecto de la vida en Gaza. "Una situación insostenible", concluye el informe de la UNRWA, que, como siempre, finaliza con una petición: que se déy "duradera" al conflicto de la Franja de Gaza.