La primera ministra de Reino Unido, Theresa May , está intentando aplacar este fin de semana a más de la mitad deque han solicitado abandonar la Unión Europea a las bravas,entre la mandataria y las autoridades de Bruselas, y que ha sido derrotado hasta tres veces en el Parlamento británico, informa Europa Press.Según el diario The Sun, 170 de sus 314 diputados han firmado esta carta, que llega en uno de, ahora aplazado hasta el próximo 12 de abril y a expensas de una nueva votación parlamentaria, que tendrá lugar a las 21.00 del próximo lunes, sobre hasta nueve alternativas, entre las cuales se encuentran un segundo referéndum sobre la salida de la UE y el mencionado "Brexit por las malas" planteado por los diputados.El Times por su parte, informa de que el jefe de Prensa de May, Robbie Gibb, y su asesor político Stephen Parkinsonfrente a la oposición de su punta de lanza en el Parlamento, Julian Smith, y el jefe adjunto del partido, James Cleverly.Cleverly ha reconocido, no obstante, que"como una posibilidad". Con todo, ha puntualizado que el partido "no se está preparando específicamente para ello". "No creo que una elección solucione nada. El tiempo es esencial, tenemos que cumplir con el Brexit. No queremos agregar más demoras innecesarias", ha indicado.Dependiendo de la votación del lunes, May podría convocar para el día siguiente una nueva votación de su acuerdo al día siguiente, en medio del hastío generalizado por la incertidumbre constante sobre el final del proceso. Otra opción consistiría en un Brexit suave, por el quebajo las condiciones de Bruselas.En palabras del ministro de Justicia, David Gauke, "", según ha explicado este domingo a la cadena británica BBC. "Con todo, ahora mismo me parece que no hay tomada ninguna decisión al respecto", ha añadido.Por su parte, el Partido Laborista cada vez se plantea con más firmeza la presentación de una nueva moción de censura contra la primera ministra –que ya superó una a principios de año–. ", si va a ser otro, ni quién va a ser en ese caso. Esto es un desastre", ha lamentado la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry.