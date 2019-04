Estas son las ocho opciones de 'Brexit' entre las que debe elegir esta semana el Parlamento británico

Publicada el 01/04/2019 a las 09:51 Actualizada el 01/04/2019 a las 10:23

El Parlamento británico vota de nuevo este lunes una serie depara intentar decidir sobre un acuerdo de consenso en una cuarta y posiblemente última votación antes de que el país abandone lasin acuerdo previo el próximo 12 de abril.El presidente del Parlamento británico,, ha seleccionado ocho modalidades de Brexit entre una lista de 16 opciones. La idea consistirá en elegir a media tarde qué opciones se votarán finalmente, en torno a las nueve de la noche de este lunes. Las opciones que reciban la aprobación del Parlamento serán sometidas en la probable votación del miércoles.La votación de este lunes no tiene carácter vinculante, pero el Gobierno de la primera ministra,, se ha comprometido a escuchar, como poco, la voluntad de sus diputados. De entre todas las opciones comienza a ganar fuerza una:, por el que Reino Unido quedaría suscrito a una unión aduanera con la UE o, como mínimo, a expensas de una nueva negociación en este ámbito.Las opciones son las siguientes:Brexit con una, el conocido como backstop (salvaguarda). Esta opción fue presentada en la sesión previa y no consiguió acabar sometida a votación.Brexitel 12 de abril si el Parlamento es incapaz de aprobar, en cuarta votación, el texto de salida alcanzado entre May y Bruselas. Una propuesta casi idéntica fue rechazada por 340 votos de diferencia en la última votación.Brexit con garantías de una negociación sobre laque, de acabar en un acuerdo adicional, deberá contar con rango de ley en Reino Unido. La propuesta inicial fue una de las más exitosas, al acabar rechazada por solo seis votos.Brexit "a la noruega", quecon régimen aduanero negociado con Bruselas. Una propuesta anterior, también muy parecida, fue rechazada por 94 votos.de Theresa May y Bruselas, que sería ratificado por el Parlamento de recibir la aprobación popular. Una propuesta similar, presentada por el opositor Partido Laborista, fue rechazada la última vez por 27 votos de diferencia.Nuevo referéndum para, en lo que se trata de una nueva propuesta.: daría a los diputados un voto sobre si respaldar una salida sin acuerdo si, 36 horas antes de la salida del Reino Unido, no se ofrece ninguna extensión. Un rechazo en esa votación obligaría al Gobierno a revocar el Artículo 50 y detener el Brexit en espera de una investigación pública sobre un acuerdo que pudiera obtener apoyo público, que luego podría someterse a un referéndum. También rechazada por más de un centenar de votos de diferencia.Brexit dondey/o miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio. También rechazada de manera aplastante: solo 64 votos a favor.