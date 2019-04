Ninguna de las cuatro opciones para un 'Brexit' ordenado logra el apoyo suficiente del Parlamento británico

Publicada el 02/04/2019 a las 09:12 Actualizada el 02/04/2019 a las 09:33

El Parlamento británicoplanteadas que acercaban aa uncon acuerdo o a la, con lo que el bloqueo político continúa vigente. En consecuencia, la primera ministra,, ha convocado este martes de urgencia a su gabinete para decidir si organiza una nueva votación a lo largo de esta semana para que salga adelante su plan de retirada pactado con Bruselas.En concreto, la propuesta para unacon la UE ha sido derrotada por un estrecho margen de 276 contra 273 votos, mientras que la propuesta de unha sido derrotada por 282 contra 261 votos. En el caso de la propuesta de unpara la solución que pacte el Parlamento, ha sido derrotada por 295 votos contra 268. La última propuesta, la depara la salida de Reino Unido de la UE en caso de una salida sin acuerdo, ha sido la que ha quedado más lejos de la aprobación con 292 votos en contra y 191 a favor.Ninguna de estas propuestas era legalmente vinculante, por lo que. Mientras, el Ejecutivo sigue defendiendo el Acuerdo de Retirada pactado con Bruselas y rechazado ya en hasta tres ocasiones por el Parlamento. De hecho, el ministro del Brexit,, ha ofrecido una salida que pasa por aprobar un acuerdo, el Acuerdo de Retirada, esta misma semana para que el Brexit sea una realidad el 12 de abril. "La única opción es. El Gobierno sigue creyendo que el mejor rumbo es hacerlo lo antes posible", ha apuntado Barclay en la sede de los Comunes. "Si la Cámara aprueba un acuerdo esta semana, sería posible aún evitar celebrar las elecciones parlamentarias europeas", ha remachado.Si el plan fracasa y la cuarta votación del Acuerdo de Retirada se salda con una nueva derrota, Theresa May tienepara solicitar una ampliación de la permanencia en la UE para negociar otro acuerdo o apostar por una salida sin acuerdo del bloque. Una de las novedades de la sesión ha sido la decisión del diputado conservador—impulsor de la propuesta del "mercado común 2.0— de dimitir como miembro del Partido Conservador. "No puedo seguir representando a este partido que no hace esfuerzos para conseguir compromisos", ha argumentado.A nivel político, los diez diputados del(DUP) han votado en contra de las cuatro propuestas, mientras que el portavoz del(SNP) en Westminster,, ha destacado que la gran mayoría de los diputados escoceses han votado a favor de seguir en el mercado único y a favor de un segundo referéndum. "Las voces de los escoceses están siendo ignoradas", se ha lamentado, y ha asegurado que "llegará el día en el que Escocia gane su independencia".