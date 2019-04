El Parlamento británico aprueba por un voto la legislación que evita el 'Brexit' caótico

Publicada el 04/04/2019 a las 09:04 Actualizada el 04/04/2019 a las 09:05

La Cámara de los Comunes deha aprobado este miércoles, a última hora y, la legislación para forzar a la primera ministra británica,, a buscar una prórroga para ely evitar así una salida desordenada de lael 12 de abril.La medida, presentada por la diputada laborista, ha salido adelante con 313 votos a favor y 312 en contra. La legislación tendrá que ser aprobada ahora por lay, en última instancia, recibir el visto bueno del bloque comunitario, que decidirá si ofrecer o no un aplazamiento del Brexit a Londres.Cooper ha aplaudido el resultado de la votación y ha aseverado que la Cámara "ha vuelto a votar para dejar claro quedesordenado y sin acuerdo". "Es muy importante decir que este ha sido un debate realmente considerado y profundo", ha destacado. "Estoy segura de que tendremos ganas de trabajar con el Gobierno para garantizar que esta legislación avanza de una manera inteligente", ha añadido.Por su parte, el diputado conservador y pro Brexitha recalcado la dificultad de "asegurar que has mantenido un debate extremadamente considerado cuando la ley ha salido adelante en tan solo cuatro horas". "Es", ha subrayado. "Salió adelante al final por un solo voto", ha continuado el parlamentario. "Esto no representa para mí el deseo de la Cámara de los Comunes", ha añadido.La votación ha tenido lugar después de que May mantuvieracon el líder del opositor Partido Laborista,, para abordar vías para poner fin al bloqueo en el Parlamento al proceso del Brexit. El portavoz de la oficina de May señaló poco después en un comunicado que ambas partes "han mostrado flexibilidad" e insistió en que se habíapara avanzar en la situación. Corbyn, por su parte, alertó de que a pesar de los avances el encuentro resultó "poco concluyente".La reunión se produjo en el marco en una jornada en la que la Cámara de los Comunes aprobó iniciar el debate sobre la legislación para evitar un Brexit desordenado. "Necesitamos ser claros sobre para qué es esta extensión: para", resaltó la premier poco antes. Así, alertó de que "el debate y la división no pueden seguir mucho más tiempo".