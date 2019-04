'Maras. Ver, oír, callar', el corto que denuncia la violencia y desprotección de víctimas de pandillas centroamericanas

Publicada el 05/04/2019 a las 17:09 Actualizada el 05/04/2019 a las 17:10

CEAR lanza una "falsa serie" para denunciar que las víctimas de maras en Centroamérica no encuentran refugio en España

"Tienen derecho a protección"

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ( CEAR ) y Globomedia han presentado este viernes, 5 de abril, el cortometraje Maras. Ver, oír, callar que denuncia la–las pandillas violentas centroamericanas– así como su desprotección y obstáculos para encontrar refugio en países como España, informa Europa Press.El documental, dirigido por Salvador Calvo y escrito por Alejandro Hernández, estáde estas violentas pandillas en Guatemala, El Salvador y Honduras, y que han sido atendidas por CEAR. El corto recorrerá a lo largo del año algunos de los principales festivales de cine que se celebran en España.El dolor y miedo de una familia tras la violación de la hija adolescente, o la huida de un joven estudiante que se resiste a trabajar para las maras y las barreras que encuentra en su viaje a España para buscar refugio son las dos historias que, paralelamente, se van narrando en el cortometraje.El joven viaja a España, donde se le impide entrar y también se le deniega la petición de asilo, por lo que es obligado a regresar a El Salvador. En paralelo, una familia que sufre la violencia de las pandillas se decide a emprender su viaje hacia España para huir de su sufrimiento. Durante la presentación del cortometraje, CEAR ha denunciado que el "" que siembran estas pandillasde estos países. En este sentido, ha recalcado que en estos tres países, en los que principalmente operan las maras, en 2018 se registraron más de 10.500 asesinatos, una media de 29 al día.En este contexto, ha lamentado que el año pasado, de las 4.860 personas procedentes de estos países que solicitaron asilo en España, solo se resolvieran 320 expedientes, de los cuales apenas 15 fueron favorables a la concesión de asilo."Esto es contrario no solo a las normativas internacionales que regulan el asilo, sino también a las propia jurisprudencia de la Audiencia Nacional", ha aseverado el presidente de CEAR, Carlos Berzosa, que ha criticado la "barrera infranqueable" que se encuentran estas personas.Por ello, ha invitado a los ministros y alpara que conozcan la "violencia tan tremenda" que se vive en centroamérica y entiendan que estas víctimas tienen derecho a una protección internacional. A su juicio, "crear conciencia es el paso fundamental" para lograr el cambio. "No podemos ser una sociedad inhumana", ha sentenciado.Tras el visionado del cortometraje por parte del público,ha dicho esperar que el espectador se quede "con el problemón que existe" y del que, a su juicio, la sociedad "no puede ser ajena". De ahí que la función del cortometraje sea "remover conciencias", según ha explicado Calvo, que también ha invitado a los políticos a ver el corto, en un momento en el que los "grupos de ultraderecha" están removiendo "el racismo".Por su parte, el guionista Alejandro Hernández, ha relatado la dureza de esta experiencia de escucha de primera mano las historias reales de las víctimas, junto a los abogados de CEAR que les ofrecen asistencia jurídica. De hecho, ha confesado que tras ese "viaje tremendo", se hizo socio de CEAR, ya que, además él está muy sensibilizado con el tema de los refugiados ya que procede de Cuba y, tras llegar a España, estuvo dos años en situación irregular.Por su parte, el director de Globomedia, Javier Pons, ha hecho hincapié en el compromiso y el "granito de arena" puesto desde la productora para intentar "" y ser "su altavoz". El cortometraje está protagonizado por Cristián Paredes, Edgar Vittorino, Belén López, María Isabel Díaz y Raúl Prieto, entre otros, y ya ha sido seleccionado en el Festival de Cine de Alicante, la Semana de Cine de Medina del Campo y el Festival Cortogenia de Madrid.