Publicada el 07/04/2019 a las 17:03 Actualizada el 07/04/2019 a las 17:44

Retirada de Eni y despliegue de EEUU

El Gobierno libio de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, ha anunciado este domingo la operación Volcán de ira contra las fuerzas del general Jalifa Haftar, líder del llamado Ejército Nacional Libio (LNA) que el pasado miércoles inició unadel país, según informa Europa Press.La operación ha comenzado tras 24 horas en las que finalmente se ha, donde los combates se circunscribían principalmente al aeropuerto de la ciudad. El sábado por la noche, el jefe del Consejo Presidencial del Gobierno de Trípoli y primer ministro libio reconocido por la ONU, Fayez Serraj, describió la operación de Haftar como "una puñalada trapera" contra el proceso de paz destinado a concretar unas hipotéticas elecciones que pusiera fin a una crisis abierta en 2011, con la caída del sátrapa Muamar Gadafi Al menosdesde el inicio, a primera hora del jueves de la ofensiva rebelde del mariscal Jalifa Haftar contra la capital libia, Trípoli, según el primer balance proporcionado por el portavoz del Ministerio de Salud del Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, Amin al Hashmi, en comentarios recogidos por la cadena TRT. El pasado sábado, el Ejército Nacional Libio de Haftar confirmó al menosdurante los primeros enfrentamientos contra las fuerzas de Trípoli.Durante las horas siguientes, Serraj se reunió con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y con la embajadora de Francia en el país paracara a cara, de haber alentado a Haftar para llevar a cabo lo que describió como "" con la intención de apropiarse de los recursos energéticos bajo control de su ejecutivo.El Gobierno de Trípoli no solo ha acusado a Francia, sino que sospecha que la ofensiva de Haftar ha contado con apoyos dentro del propio Ejecutivo, de ahí que el ministro del Interior, Fathi Bashagha, haya pedido a todos los "socios del Ministerio queEste domingo, lalos alrededores de Trípoli, concretamente el campo de Naqliya –cerca de la carretera que lleva al aeropuerto del país– según testigos presenciales y fuentes del propio ENL. El ataque fue respondido por lacon un bombardeo sobre la región de Wadi Rabea, donde se ha concentrado parte de la fuerza de Haftar. Prácticamente al mismo tiempo que comenzó esta contraofensiva, el portavoz del Ejército de Trípoli, Mohamed Gununu, anunció el inicio de Volcán de ira para "derrotar las fuerzas golpistas y extralegitimadas" en todo el país. "Nuestras fuerzas disponen dequieran realizar contra Trípoli", ha asegurado en rueda de prensa recogida por el Libya Observer.El portavoz ha informado de que se ha dado orden a las fuerzas de avanzar "por todos los frentes" y que de momento han capturado "una", desencadenante de un ataque que "ha destruido las esperanzas de los libios en un futuro democrático mientras se preparaban para la conferencia de paz en Ghadames".Este sábado, antes del estallido de las hostilidades, Naciones Unidas mantenía su intención de celebrar esta conferencia, prevista para los días 14 a 16 de abril en esta localidad del suroeste del país, donde se discutirá la posible"Hemos trabajado durante un año para celebrar esta conferencia nacional y no vamos a abandonar nuestro trabajo así como así", manifestó el enviado de la ONU para Libia , Ghassan Salamé. "Sabemos que celebrar laes una cuestión difícil pero estamos decididos a cumplir con nuestra palabra si otras circunstancias más imperiosas no nos obligan a hacerlo", ha dicho.Es posible que este domingo se hayan cumplido tales circunstancias. Naciones Unidas, nada más conocer el anuncio de la operación, ha solicitado una tregua humanitaria de carácter inmediato a las afueras de la capital. De ser aceptada, la tregua propuesta por la ONU comenzará a las 16.00 y terminaría dos horas después, tiempo durante el cual se realizaría una evacuación de emergencia de los civiles atrapados en los alrededores de la ciudad, según ha hecho saber la misión en un tuit.En un comunicado, la, brindar protección a los inocentes y respetar el emblema de la organización, así como ayudar a los voluntarios a cumplir su imperativo humanitario.De momento, con importante presencia en Libia, ha anunciado que retirará a su personal nacional destinado en los campos petroleros de de Al Wafa y El Feel, así como en la capital, Trípoli.El Ministerio de Exterior italiano ha indicado que la medida se tomó en coordinación entre los dos países, aunque aún no ha confirmado el retiro de su personal diplomático de su Embajada en Trípoli, a pesar de que todos los"La situación en las instalaciones petroleras en Libia está bajo control y la compañía está siguiendo de cerca el desarrollo en el terreno", según el portavoz de Eni. De igual modo, el Mando Africano del Ejército de Estados Unidos ha confirmado que ha trasladado de posición a una parte de su contingente en Libia dado que la situación de seguridad en la zona "se está volviendo cada vez más compleja e impredecible" después de la ofensiva.El Mando, en un comunicado, ha indicado que esta decisión forma parte de una planificación militar "prudente" mientras continúa evaluando la situación de seguridad" y ha tomado esta decisión en respuesta a ello. "Las realidades sobree impredecibles", ha explicado el General del Cuerpo de Marines de EEUU Thomas Waldhauser, comandante del Mando Africano del Ejército de Estados Unidos. "Pero incluso tras este ajuste de nuestras fuerzas seguiremos demostrando agilidad a la hora de apoyar nuestra estrategia actual", ha añadido.