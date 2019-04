Publicada el 11/04/2019 a las 17:14 Actualizada el 11/04/2019 a las 18:30

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, justifica la decisión

El Gobierno de Moreno suspende la nacionalidad ecuatoriana de Assange

Bruselas manda callar a los gobiernos sobre Assange: "está en manos de los jueces"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desvelado este jueves que el fundador de Wikileaks , está acusado decon la ex analista militar Chelsea Manning para acceder ilegalmente para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno, por el cual podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel."El cargo está relacionado con el supuesto rol de Assange ende Estados Unidos", ha dicho el Departamento de Justicia en un comunicado. Podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel, si bien las autoridades judiciales han subrayado que "las actuales sentencias por crímenes federales suelen ser inferiores a la pena máxima". Wikileaks publicó en 2010 con información sensible sobre las guerras de Irak y Afganistán, así como numerosos cables diplomáticos.Chelsea Manning fue, por lo que fue condenada a 35 años de cárcel por un tribunal militar. Tras someterse a un cambio de sexo, sufrir varios intentos de suicidio y pedir perdón por "haber perjudicado a Estados Unidos", el entonces presidente, Barack Obama, le conmutó la pena y recuperó la libertad en 2017. Sin embargo, el pasado, Manning volvió a sera las preguntas del Gran Jurado en la Corte del Distrito Este de Virginia por el caso Wikileaks, alegando que ya había testificado todo lo que sabía durante su propio juicio."Assange se implicó en una conspiración (...) para ayudar a Manning a 'hackear'del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta (), usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", ha detallado la. Manning, que tenía acceso a esos ordenadores por su trabajo como analista de Inteligencia del Ejército estadounidense, usó la contraseña para descargarse los documentos clasificados que se publicaron a Wikileaks, han recordado las autoridades judiciales.Según esta versión, Assange y Manning tuvieron discusiones en tiempo real sobre cómo debían entregarse los documentos clasificados a Wikileaks. Estas conversaciones "reflejan cómo Assange animó activamente a Manning a", han asegurado. A este respecto, la Administración norteamericana ha revelado incluso un extracto de las charlas entre ambos implicados. Manning le habría dicho a Assange que "después de esta descarga" no habría más, a lo que éste respondió: "Por mi experiencia, los ojos curiosos nunca se secan".Un tribunal londinense ha condenado este jueves a Assange, ahora bajo la custodia de la Policía británica a invitación de las autoridades ecuatorianas, porque Reino Unido le concedió en 2012 y en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Podría recibir una pena de hasta doce meses de cárcel, si bien la pena exacta no se conocerá hasta más adelante: su próxima audiencia judicial será el 2 de mayo.Ecuador ha dado asilo al fundador de Wikileaks durante "seis años y diez meses", en los que "el pueblo ecuatoriano ha garantizado los Derechos Humanos" del australiano y "ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de la Embajada en Londres". El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha justificado la retirada del asilo a Assange por su conducta "irrespetuosa y agresiva" en la Embajada, al tiempo que ha asegurado que Reino Unido se ha comprometido "por escrito" a que. Moreno ha asegurado que Wikileaks "", y asegura: "Mi Gobierno no tiene nada que temer. No actúa. Ecuador se guía por los principios del derecho internacional cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos", ha concluido."Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático concedido al señor Assange en el año 2012", ha indicado. "La paciencia de Ecuador ha llegado a su límite. (Julian Assange) Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos. Bloqueó las cámaras de seguridad de la Misión de Ecuador en Londres. Ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática. Ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra Embajada", ha enumerado el mandatario ecuatoriano en un mensaje de vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, minutos antes de que Scotland Yard anunciara el arresto de Assange dentro de la legación diplomática.Moreno ha dejado claro quey ha censurado que Assange denunciara que estaba "incomunicado", que rechazara "la conexión a Internet proporcionada por la Embajada" y que tuviera "un teléfono móvil" para. El mandatario ecuatoriano ha señalado que la retirada del asilo diplomático al fundador de Wikileaks se debe a las "declaraciones descorteses y amenazantes de su" y, sobre todo, a la "" en materia de asilo diplomático.Como ejemplo de la actitud de Assange que Moreno critica, ha puesto la filtración por parte de Wikileaks en enero de 2019 de documentos del Vaticano. "Miembros clave de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Estas y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados", ha explicado."Cuando asumí la Presidencia de Ecuador,, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que vive en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobrea pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respetara y cumpliera dichas normas", ha relatado. El presidente ha subrayado que, "mientras Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo", Assange demandó "en tres instancias distintas el protocolo de convivencia" y, "en todos los casos", "las autoridades de Ecuador judiciales correspondientes le han dado la razón a Ecuador". Moreno ha explicado que, en la línea con los compromisos con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, su Gobierno ha decidido solicitar a Reino Unido "" de que Assange no será entregado "en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte". "El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito en cumplimiento de sus propias normas", ha asegurado.Concedida hace apenas un año, el Gobierno de Ecuador ha anulado la nacionalidad a Julian Assange justo después de retirarle el asilo político, lo que ha dado lugar a su detención en Reino Unido y posible extradición a Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha informado en rueda de prensa de que la decisión de suspenderle la nacionalidad ecuatorianaen el trámite de concesión que constituyen un "acto administrativo lesivo", según informa el diario local El Universo.Assange obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en diciembre de 2017 en un movimiento que entonces se interpretó como tendente a que perdiera la condición de asilado político para que pudiera salir de la Embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado desde junio de 2012. El jefe de la diplomacia ecuatoriana ha recordado "las múltiples ocasiones en las que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados".Tras ello, la Policía Metropolitana de Londres ha accedido a la sede diplomática para arrestar al australiano.La Comisión Europea ha recordado que el caso del fundador de Wikileaks Julian Assange "está en manos de los jueces" y en estos casos "los gobiernos deben callarse". "Esto es un proceso en manos de los jueces. Cuando los jueces hablan, l", ha subrayado en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, al ser preguntado por la valoración de Bruselas sobre la detención de Assange.El jefe del Ejecutivo comunitario ha explicado que ha sido "informado, hace minutos" sobre la detención de Assange, cuyo caso seguirán "de cerca" pero ha insistido en que se trata de un caso "en manos de los jueces" y que "Suecia también está implicada" al haber cursado una orden de detención y entrega europea.