Ecuador detiene a un hombre vinculado a Wikileaks que trataba de viajar a Japón

Las fuerzas de seguridad de Ecuador hanvinculada a Wikileaks cuando trataba de abandonar el país y viajar a Japón, según ha informado la ministra del Interior, María Paula Romo."Hay un plan de desestabilización en Ecuador que está", ha señalado Romo tras la detención."Tenemos pruebas de que existe una relación entre la persona detenida y Ricardo Patino, quien era ministro de Asuntos Exteriores cuando a Julian Assange, fundador de Wikileaks, se le concedió el asilo", ha aseverado. Un tribunal londinense condenó este jueves a Assange por violar los términos de la libertad condicional que Reino Unido le concedió en 2012.La Justicia sueca emitió en 2012 una orden de. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concedió el asilo político para evitar que fuera entregado a la nación nórdica y desde allí pasara a Estados Unidos para ser juzgado bajo amenaza de pena muerte. Reino Unido, donde se encontraba Assange en esos momentos, se negó a darle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía entregarle a Suecia. Entonces, se refugió en la Embajada y, tras faltar a su primera cita judicial, fueEl nuevo Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que siempre ha considerado a Assange un, ha anunciado este jueves que le retira el asilo político por vulnerar las normas internacionales sobre el mismo y el protocolo de convivencia en la Embajada. Inmediatamente después, era detenido por la Policía Metropolitana de Londres. El editor australiano se ha sometido este mismo jueves a unen un tribunal británico que le ha declarado culpable de violar la libertad condicional. La pena exacta no se conocerá hasta más adelante, si bien podría ascender a doce meses de cárcel.Estados Unidos también ha movido ficha y ha revelado que acusa a Assange de conspirar con la ex analista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning para hackear los ordenadores del Departamento de Defensa y acceder a documentos clasificados, por lo que podría ser condenado a cinco años.Desde Suecia, la mujer queha pedido formalmente a la Fiscalía que reabra el caso, que quedó cerrado en 2017 porque la presencia del fundador de Wikileaks en la Embajada hacía imposible que la investigación avanzara. Reino Unido debe decidir cómo procede con Assange. A la espera de lo que resuelvan las autoridades suecas, Estados Unidos sigue pendiente de su extradición. Ecuador ha explicado que el Gobierno británico le ha dado garantías de que no será entregado a ningún país donde puedao sufrir tortura.