16 muertos y 20 heridos durante las protestas en Sudán para reclamar una transición a un Gobierno civil

Publicada el 13/04/2019 a las 13:50 Actualizada el 13/04/2019 a las 14:37

Más dimisiones

Dos años de gobierno militar

Al menosdurante las protestas y sentadas que se han realizado durante este jueves y viernes en Sudán para reclamar una transición a un Gobierno Civil y protestar contra la creación de la junta militar , según ha afirmado este sábado un portavoz de la Policía sudanesa y recoge Europa Press. Varios edificios de propiedad privada y gubernamentales también han sido atacados durante estas jornadas de protestas.Además, a última hora de este viernes,, creado este mismo jueves tras el golpe de Estado contra Omar Hasán al Bashir. Según las informaciones facilitadas por la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA, Ibn Auf ha anunciado su dimisión en un discurso televisado y ha desvelado que. "Esto es en beneficio de nuestra nación (...) Este país tiene un gran pueblo y un gran Ejército", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. El nuevo jefe de la junta, Abdul Rahman, es en la actualidad inspector general de las Fuerzas Armadas.Ibn Auf, horas después de anunciar el arresto de Al Bashir, la suspensión de la Constitución y la creación de una junta que dirigirá el país durante los próximos dos años, periodo tras el cual se celebrarán elecciones.La de Auf no ha sido la única dimisión en las últimas horas. Elcomúnmente conocido como Salá Gosh, ha dimitido por la presión ejercida por los manifestantes que exigen un cambio radical en la cúpula de poder del país africano, de la que Salé era uno de sus miembros más destacados, según ha informado este sábado la televisión estatal sudanesa.. Ejerció como asesor de seguridad del expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en estas protestas, durante dos años antes de ser detenido en 2012, acusado de "incitar al caos", de "atacar" a algunos líderes y de difundir rumores sobre la salud del entonces mandatario. Fue liberado en 2013 y reincorporado en febrero de 2018.El New York Times informó en 2005 que los servicios de Inteligencia habían permitido a Gosh que visitara el país ejercer deen recompensa por la cooperación de Sudán en la investigación sobre la organización terrorista Al Qaeda y el papel que desempeñaron sus colaboradores africanos en los ataques del 11 de septiembre de 2001.El consejo militar de transición de Sudán que derrocó a Omar Hasán al Bashir anunció el viernes que. En su comunicado, recogido por la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA, ha indicado que "cada partido político debe entregar una carta con los nombres de sus dos representantes" el sábado de cara al establecimiento de los contactos. "El encuentro será programado con las fuerzas políticas tras recibir las cartas de autorización a sus representantes", ha recalcado, sin facilitar una fecha aproximada para el inicio de los contactos.La junta militar ha anunciado este mismo viernes que el país, ha afirmado queconcentrados ante el Ministerio de Defensa y. El jefe del comité político de la junta castrense, el general Omar Zain al Abidín, ha dicho que las autoridades militares "no impondrán nada al pueblo" y que aspiran a crear una atmósfera que facilite el diálogo pacífico para una transición.El representante del consejo militar ha dicho que la junta no tiene interés por permanecer en el poder y ha señalado que, lo que permitiría que entonces cedería el control del país.