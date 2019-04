Los socialdemócratas se imponen en el parlamento más fragmentado de la historia de Finlandia

Publicada el 14/04/2019 a las 20:16 Actualizada el 14/04/2019 a las 21:06

Primer ministro de izquierdas en 20 años

El, según los primeros datos oficiales que recoge Europa Press, que auguran un Parlamento muy fragmentado. De hecho, es la primera vez en la historia del parlamentarismo finlandés en la que ningún partido supera el 20 % de respaldo popular.Por detrás del SDP estaría; y en tercera posición se colocaría, según los datos correspondientes al 35 %del escrutinio.Elcon un 15,1 % de votos, lejos del segundo puesto que le auguraban algunas encuestas.Laha obtenido un 11,4 % de votos y lase ha situado en el 8,9 % de votos, según recoge la televisión pública finlandesa, YLE. Por detrás quedan(4,3 %) y(4 %). Reforma Azul en cambio se hunde y apenas logra un 1 % de votos.De confirmarse estos resultados, el líder socialdemócrata. A pesar de no alcalzar el 20% de los votos, la tradición política del país establece que el primer ministro procedería del partido con mayor apoyo popular, lo que le concedería al ex ministro de Finanzas y antiguo líder sindicalista, la oportunidad de formar gobierno. Estos resultados son, según Rinne, "a grandes rasgos lo que me esperaba". "El tiempo lo dirá, pero es una situación emocionante", ha remachado.Con estos datos, el Parlamento estará muy fragmentado y. En esa línea, la número dos socialdemócrata, Sanna Marin, ha descartado en primer lugar un acuerdo con la ultraderecha. "Es difícil para mí imaginar al Partido de los Finlandeses y al SDP en el mismo Gobierno. Es un partido conservador de derecha", ha apuntado.Por su parte, un, ha reconocido la derrota sin paliativos. "No le demos más vueltas. Es una derrota clara", ha señalado.Para eleste resultado es "fantástico teniendo en cuenta las encuestas de hace cuatro meses". "Los votantes y escaños irán creciendo durante la tarde. Ahora estamos terceros, pero vamos a mejorar. Vamos a ver qué ocurre antes de hablar de gobiernos", ha indicado. La formación de extrema derecha ha aprovechado el sentimiento xenófobo que desde hace unos años sacude a los países nórdicos y una serie de casos de abusos a menores por extranjeros aparecidos a principios de este año. Dada la proximidad de las elecciones europeas,, dado que un buen resultado de Los Finlandeses podría alentar el bloque de partidos europeos nacionalistas enfrentados al núcleo europeísta de la UE en las urnas el próximo mes de mayo.