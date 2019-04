López Obrador anuncia la creación de un "instituto Robin Hood" para devolver lo robado a los mexicanos

Publicada el 15/04/2019 a las 19:11 Actualizada el 15/04/2019 a las 20:12

Queremos que la Cuarta Transformación signifique justicia. Diálogo circular con periodistas, desde Palacio Nacional. https://t.co/VqxxMFHcAg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de abril de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este lunes la creación de un "instituto Robin Hood" parapor la corrupción. "Va a haber un instituto un Robin Hood o un Chucho 'El Roto' pero para los corruptos", ha dicho el líder izquierdista en la rueda de prensa diaria, según informa Europa Press.AMLO, como le ha bautizado la prensa local, ha respondido así al ser preguntado por elal líder del Cártel de Sinaloa,, de los que ha dicho que "por los trámites (...) se deterioran, son saqueados o cuesta muchísimo el mantenimiento y no se hace nada con ellos".López Obrador ha precisado que el instituto se enmarcará en elpero "va a ser autónomo e independiente". "No es instituto para la administración de bienes decomisados, expropiados o de procedencia ilícita, no. (Será un) lo mal habido , lo robado", ha subrayado.Al mismo tiempo, ha anunciado el lanzamiento del portalpara que los mexicanos puedan consultar la totalidad de los ingresos y del patrimonio de los servidores públicos dependientes de la administración central, incluido López Obrador. "Esto es", ha valorado el presidente mexicano. "Me consta que (hasta ahora) no se podía saber, no se tenía una nómina del Gobierno y no se podía saber a ciencia cierta", ha enfatizado.López Obrador ganó las elecciones presidenciales del pasadocatapultado por el descontento social con la corrupción. Así, ha prometido una política de tolerancia cero