Publicada el 17/04/2019 a las 17:09 Actualizada el 17/04/2019 a las 17:56

#LOÚLTIMO | Alan García falleció: ex presidente se suicidó antes de ser detenido https://t.co/fvBppkgcl6 — El Comercio (@elcomercio_peru) 17 de abril de 2019

Alan García: cronología de su vínculo con los casos que lo llevaron a la detención https://t.co/CrFq82SoKF — El Comercio (@elcomercio_peru) 17 de abril de 2019

El ex presidente peruano Alan García ha muerto este miércoles, horas después de haberse propinado un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad han acudido a su domicilio paracon la trama de cobro deque protagoniza la constructora Odebrecht en toda la región.La noticia de la muerte de García ha sido anunciada por los miembros del–el partido político del ex presidente– Omar Quezada y Nidia Vílchez desde el Hospital Casimiro Ulloa donde estaba siendo operado de urgencia, según informa el diario peruano El Comercio . Las fuentes citadas por RPP han indicado que los agentes se lo encontraron ya herido.García estaba siendopor presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada Odebrecht. La Policía también ha detenido este miércoles a, ex secretario general de Presidencia, y, ex vicepresidente.Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) acudieron este miércoles a la vivienda del exmandatario para cumplir la orden de arresto que pesaba sobre él.