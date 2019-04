Publicada el 21/04/2019 a las 10:27 Actualizada el 21/04/2019 a las 11:03

Ataques a cristianos

España recomienda extremar las precauciones

este Domingo de Pascua en Sri Lanka por una cadena de seis atentados con bomba, ocurridos en un lapso de media hora, contra tres iglesias y tres hoteles de cinco estrellas, estos últimos en la capital del país, Colombo,según han confirmado fuentes médicas a la agencia DPA y recoge Europa Press., según fuentes oficiales al mismo medio.Asismismo, la Policía de Sri Lanka ha confirmado una, a 10 kilómetros al sur de la capital, Colombo, informa BBC. De momento no se tiene constancia de víctimas.Al menos 105 personas han muerto solo en una explosión, la ocurrida en la, al norte de la capital. Otras 27 han fallecido en otra de las explosiones, en la(provincia Oriental del país). La tercera detonación ha ocurrido en la, y ha dejado 46 fallecidos.Los tres hoteles afectados son el, todos ellos en la capital, Colombo, y todos de categoría cinco estrellas. De momento no se han dado a conocer cifras de víctimas en estos tres atentados.La Policíabajo ningún concepto en las zonas próximas a las detonaciones ni en los hospitales donde los heridos están recibiendo atención médica. Todas las escuelas del país permanecerán cerradas el lunes y el martes, según ha confirmado el Ministerio de Educación.Elha comparecido en un breve discurso ante la nación para expresar su consternación por las explosiones y pedir calma a la población, mientras que el, ha convocado una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional en su residencia particular. "Condeno enérgicamente los cobardes ataques perpetrados hoy contra nuestra gente y pido a todos los ceilandeses que permanezcan unidos y fuertes en este trágico momento", ha lamentado el primer ministro en su cuenta de Twitter. "Por favor, evite propagar informes y especulaciones no verificados. El Gobierno está tomando medidas inmediatas para contener esta situación", ha recomendado.De acuerdo con el censo nacional de 2012 del país,. La mayoría de la población del país, un 70 %, son budistas, mientras que un 12,6 % son hindúes reconocidos.En 2018 se registraron al menos, según la Alianza Evangélica Cristiana del país (NCEASL), que representa a más de 200 iglesias y otras organizaciones cristianas. Este año, la misma organización registró 26 incidentes de este tipo, incluido uno en el que supuestamente monjes budistas intentaron interrumpir una misa dominical.En su informe de 2018 sobre los derechos humanos de Sri Lanka, el Departamento de Estado de EEUU constató que, que en algunos casos las autoridades llegaron a describir como "reuniones no autorizadas". El mismo informe apuntó que los monjes budistas intentan, de manera habitual, cerrar los lugares de culto cristianos y musulmanes.El Gobierno español ha recomendadotras los atentados de este domingo y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Así lo ha manifestado la Embajada de España en India en una publicación en su cuenta de Twitter.Asimismo, el Ejecutivo español. "Ha habido varias explosiones en Sri Lanka esta mañana. Se recomienda extremar las precauciones, seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar desplazamientos, especialmente a las zonas afectadas y sus alrededores", ha señalado la Embajada en la publicación.