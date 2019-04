Zelenski se impone a Poroshenko en las elecciones presidenciales de Ucrania

Publicada el 21/04/2019 a las 19:24 Actualizada el 21/04/2019 a las 19:51

El humoristase ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania , celebradas este domingo, y derrota así a su rival, el presidente saliente Petro Poroshenko, según varias encuestas a pie de urna recogidas por Europa Press que. Poroshenko obtendría en torno al 25 % de los votos, según la encuesta de la Fundación Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv, recogida por la agencia de noticias ucraniana UNIAN.Elsitúa en el 72,7 % el apoyo a Zelenski, mientras que Poroshenko se quedaría con el 27,3 % de los votos., pero no con la mayoría suficiente para proclamarse vencedor directamente. Según los resultados oficiales, obtuvo cerca del 30% de las papeletas, cerca del doble de las recabadas por Poroshenko. El meteórico ascenso del cómico ha venido motivado, según coinciden los expertos, pory porque los votantes consideran que Poroshenko no ha cumplido con sus promesas, en particular combatir la persistente corrupción en el país.