Publicada el 22/04/2019 a las 09:06 Actualizada el 22/04/2019 a las 09:33

Advertencias

La Policía de Sri Lankapor su presunta relación con la ola de atentados ocurridos este domingo de resurrección en Sri Lanka y que se han saldado conEste domingo la Policía ha detenido a un total de 13 sospechosos que podrían tener conexión con estos atentados, según informa el diario News First. Las autoridadesque podría haber trasladado losen las afueras de la capital del país, Colombo.A última hora de este domingo, las fuerzas de seguridad han encontrado uny lo han desactivado.Por el momento nadie ha reivindicado la responsabilidad del ataque. El presidente del país,, que estaba en el extranjero cuando ocurrieron los ataques, ha convocado una reunión del consejo de seguridad nacional a primera hora de este lunes. El primer ministro Ranil Wickremesinghe asistirá a este encuentro, según han confirmado fuentes oficiales a Reuters.Las fuerzas de seguridad del país han hecho guardia esta noche frente a los principales hoteles y decenas de personas han regresado a sus hogares tras el levantamiento de las restricciones.lo que dificultaba el acceso a la información.Más de un centenar de personas han muerto solo en una explosión, la ocurrida en la, en la ciudad de Negombo, al norte de la capital. Otra treintena de personas han fallecido en la explosión de la, en Batticaloa (provincia oriental del país). La tercera detonación ha ocurrido en la, en el distrito de Kotahena, en la capital, Colombo, y ha dejado al menos medio centenar de fallecidos.Losson el Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La, todos ellos en la capital, Colombo, y todos de categoría cinco estrellas.Cuatro horas después ocurrieron otras dos explosiones. La primera, en el jardín zoológico nacional de Dehiwala, a 10 kilómetros al sur de Colombo, que ha dejado al menos, según han confirmado fuentes médicas.La octava explosión del día sucedió en el barrio residencial de Dematagoda, en el este de la capital, Colombo, cuando policías que investigaban los atentados contra los hoteles. Tres policías han muerto. La deflagración no ha impedido sin embargo la detención de tres individuos que están ya siendo interrogados, según ha explicado el portavoz de la Policía Ruwan Gunasekara.El ministro de Estado para la Defensa, Ruwan Wijewardena, ha señalado además que, del que no se ha revelado su identidad. "No podemos decir quién está detrás de estos atentados y cuáles son sus intenciones hasta que concluya la investigación", ha apuntado el portavoz de la Policía, Ruwan Gunasekara.Además se ha confirmado al menos 35 víctimas mortales extranjeras de estos atentados con cinco británicos, tres indios, tres daneses, dos turcos, un holandés y un chino. Además se ha informado de un número no especificado de portugueses, belgas, japoneses, bangladeshíes y paquistaníes y de "varios" estadounidenses, según el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.El primer ministro ceilandés, Ranil Wickremesinghe, reconoció queWickremesinghe ha destacado además que numerosos líderes internacionales se han puesto en contacto con el Gobierno para ofrecer su apoyo y colaboración y ha apuntado que, según recoge el portal de noticias cingalés News First.En cuanto a los autores, Wickremesinghe ha indicado que pronto publicará los detalles de las personas responsables de este ataque, aunque ha avanzado queEn concreto, ha señalado que hastaPor último ha hecho un llamamiento a la unidad del país para "trabajar unidos para acabar con la amenaza del terrorismo y echarla de este país".