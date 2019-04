El apoyo a la independencia de Escocia aumenta cuatro puntos por la cercanía del 'Brexit'

Publicada el 27/04/2019 a las 16:19 Actualizada el 27/04/2019 a las 16:56

El apoyo a la independencia de Escocia de Reino Unido se ha incrementado en cuatro puntos en menos de un año hasta eldebido a la proximidad, según el estudio publicado este sábado por YouGov, según informa Europa Press. En contraste, el respaldo a la continuidad de Escocia en Reino Unido ha bajado del, según revela esta encuesta realizada para The Times.En cuanto alque defiende la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, para antes de 2021, el 48% de los escoceses rechaza la convocatoria y el. El Gobierno de Londres ha rechazado ya esa posibilidad., destaca que el estudio augura importantes pérdidas para el Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May , en favor del radical Partido del Brexit de Nigel Farage con vistas a las posibles elecciones al Parlamento Europeo. Aunque el Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Sturgeon seguiría siendo la fuerza más votada (40%), por detrás quedan el), el UKIP (13%) y los conservadores (10%).Para lasel SNP sigue siendo la mayor fuerza política con un 43% de apoyo, frente al 20% de los conservadores y el 17% laborista. Detrás estarían los liberaldemócratas (9%) y el Partido del Brexit (4%). Los resultados son muy similares en lo que respecta al Parlamento escocés.En cuanto a, destaca el hundimiento del secretario general del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que tenía una puntuación de -30 de diferencia entre buenas y malas valoraciones en 2018 y ahora se sitúa en -65, por debajo incluso del -58 de May.