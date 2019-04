Publicada el 29/04/2019 a las 19:11 Actualizada el 29/04/2019 a las 20:16

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 de abril de 2019

5) There is serious danger not only to the fact that Baghdadi, #ISIS’ so-called Caliph, is still alive--but also that he is able to reemerge to his supporters and reaffirm the group’s us-vs-the-world message after all the progress made against the group. pic.twitter.com/BbqFGM78O8 — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 de abril de 2019

4) Baghdadi also accepts pledges from #BurkinaFaso and #Mali, directly mentioning Abu Walid al-Sahrawi and praising him and his attacks against French forces and their allies. This marks ISIS' most significant endorsement/embrace of Sahrawi to date. https://t.co/L0MSUoe2gm — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 de abril de 2019

El líder de Estado Islámico,, ha reaparecido este lunes en un vídeo publicado por el grupo terrorista en el que hace referencia a la reciente batalla en la ciudad siria de Baghuz , confirmando así que seguiría con vida.En la grabación, titulada "En la hospitalidad del Emir de los creyentes", y publicada en Telegram por Al Furqan –el principal medio propagandístico de Estado Islámico– se ve a Al Baghdadiy en un aparente buen estado de salud, pese a que con frecuencia han aparecido rumores sobre su situación e incluso en algún momento se llegó a hablar de su muerte.Como ha indicado la Directora Ejecutiva y fundadora de la organización no gubernamental de contraterrorismol, Rita Katz, en una parte del vídeo, Baghdadi alaba a los atacantes de Sri Lanka y ha calificado el atentado de "venganza por Baghouz".El vídeode Estado Islámico desde que el grupo terrorista publicó en julio de 2014 su autoproclamación del 'califato' en la gran mezquita en Mosul, tras la toma de buena parte dely el este de Siria Katz ha asegurado en su cuenta de Twitter que existe un "grave peligro" de que, después de todos los progresos, con Baghdadi resurja el 'califato' entre sus partidarios y se reafirme el mensaje del grupo del 'nosotros' frente al mundo. Asimismo, ha reflexionado que Baghdadi también ha aceptado "promesas de Burkina Faso y Mali" y alabado directamente a Abu Walid al-Sahrawi por "sus ataques contra las fuerzas francesas y aliadas". Esto, puntualiza la experta, "marca el respaldo más significativo del Estado Islámico de Saharawi hasta la fecha".