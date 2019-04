El emperador Akihito abdica en su hijo Naruhito y da comienzo a una nueva era en Japón

Publicada el 30/04/2019 a las 09:49 Actualizada el 30/04/2019 a las 10:37

125 emperador en Japón

Deseo de abdicar desde 2016

Elabandonará el Trono del Crisantemo, al quetras la muerte de su padre el emperador Hirohitoconvirtiéndose así en elNacido el 23 de diciembre de 1933, Akihito es el hijo mayor varón y el quinto vástago de Hirohito, en cuyo nombre luchó y perdió Japón durante la, y la emperatriz Nagako. Durante su infancia, fue testigo de los tumultuosos años de un militarista Japón bajo la batuta de su padre y su ignominiosa derrota.Tras convertirse ens, se graduó cuatro años después en la Universidad Gakushuin de Tokio. En 1959, Akihito rompió con la tradición al. La pareja se conoció jugando al tenis en Karuizawa, un conocido centro de veraneo al norte de Tokio, de ahí que su historia de amor fuera calificada de "romance de la pista de tenis".El matrimonio tiene dos hijos,quien ya no es miembro de la familia imperial tras haber contraído matrimonio, así como cuatro nietos.Desde que Akihito se convirtió en el 125 emperador de lo que Japón asegura que es la–el primer emperador fue Jimmu, quien habría gobernado entre el 660 y el 585 antes de Cristo–, ha hecho esfuerzos por curar las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial en Asia.En 2016, la pareja imperial visitópara rendir tributo a los muertos en la guerra, ya que ese año se conmemoraba el 60 aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países.Durante la Segunda Guerra Mundial, "feroces, que tuvieron como resultado la pérdida de muchas vidas de filipinos y muchos filipinos heridos", reconoció el emperador en Manila."Esto es algo que nosotros, los japoneses,y pretendemos mantener esto grabado en nuestros corazones durante nuestra visita", añadió.En Japón, la pareja ha viajado a zonas golpeadas pory se ha arrodillado para escuchar a los afectados. Durante sus 30 años de reinado, el país sufrió grandes desastres. En 1995, un terremoto de magnitud 7,3 golpeó la ciudad de Kobe, en el oeste del país, dejando más de 6.400 muertos.Akihito también es un entusiastay ha realizado estudios sobre pesca, además de ser miembro de la Sociedad de Ictiología de Japón. Sus investigaciones han sido publicadas en diarios científicos.El emperador, que ahora tieneha sufrido varios problemas de salud en la segunda mitad de su mandato. Fue intervenido por cáncer de próstata en 2003 y sufrió problemas relacionados con el estrés en 2008. En 2012 se sometió a un bypass.En el verano de 2016, el emperador indicó su deseo a abdicar en un inusual mensaje de vídeo, explicando que le preocupaba que. Dado que el emperador no tiene ningún poder político, no puede discutir directamente su abdicación, por lo que el Parlamento nipón aprobó una ley ad hoc en junio de 2017 para permitirle dejar el trono.