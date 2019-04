Guaidó llama a la insurrección desde una base militar tras liberar a Leopoldo López

Publicada el 30/04/2019 a las 12:09 Actualizada el 30/04/2019 a las 13:55

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

'Golpe de Estado'

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019

Son unos cobardes!! Nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República, asistidos como estamos por la ley, la razón y la historia. ¡Leales Siempre, Traidores nunca! — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 30 de abril de 2019

Liberación de López

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

Entusiasmo antichavista

Llego la hora VENEZUELA. Vamos todos a respaldar el llamado de nuestro presidente @jguaido y nuestra Fuerza Armada! A la calle en toda Vzla a consolidar la libertad! Toda Ccs: a La Carlota! pic.twitter.com/L8nk1tqzFc — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 30 de abril de 2019

Hoy #30abr, marca un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela,que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del Premio Sajarov @leopoldolopez por militares a la orden de la Constitución,es una gran noticia. ¡Vamos Venezuela libre! — Antonio Tajani (@EP_President) 30 de abril de 2019

Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en #Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros. Seguros que la valerosa Revolución Bolivariana a la cabeza del hermano @NicolasMaduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de abril de 2019

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 30 de abril de 2019

'Elecciones inmediatas'

El Gobierno desea "con todas sus fuerzas que no haya un derramamiento de sangre" tras el anuncio de Guaidó de "la fase final" contra la "usurpación" de Maduro y pide la "celebración inmediata de elecciones" en Venezuela https://t.co/ZiINQ5iVet pic.twitter.com/pk1VB2Q11S — Europa Press (@europapress) 30 de abril de 2019

El autoproclamado presidente de Venezuela,, ha lanzado un mensaje a la nación para alentar a los militares y a la población civil a que salgan a las callesEl llamamiento ha tenido lugar tras la liberación del opositordel arresto domiciliario al que estaba sometido. Desde la Base Aérea de La Carlota, Guaidó ha difundido un vídeo en redes sociales en el que, sin aludir a la presencia de López, lanza un "gran llamado a los empleados públicos". Así, ha agradecido el apoyo de los "valientes" y ha asegurado que las"claramente del lado del pueblo, leales a la Constitución".El autoproclamado líder de la Asamblea Nacional asegura que está en dicha base aérea, situada a las afueras de Caracas, y a unos 15 kilómetros en línea recta del, sede de la Presidencia. "Me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada dando inicio a la fase final de la Operación Libertad", ha declarado Guaidó, bajo la premisa de que. "Momento de coraje y cordura para que llegue la calma a Venezuela", ha remachado.Guaidó, ha asegurado que, en el arranque de la denominada "Operación Libertad" contra el régimen de Nicolás Maduro,y no solo en Caracas, sino "en todo el país".El Gobierno venezolano deha denunciado este martes que se está produciendo un intento de "golpe de Estado" por parte de lo que ha calificado de "militares traidores". "Informamos al pueblo de Venezuela de que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República", ha escrito en su cuenta de Twitter el ministro portavoz,El ministro de Defensa de Venezuela,, se ha opuesto con vehemencia a la maniobra militar de Guaidó y, a través de un mensaje en Twitter, ha asegurado que se mantendrá n"firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República".Efectivos de laleales al régimen de Nicolás Maduro han lanzado gases lacrimógenos contra militares y civiles que acompañan a Guaidó junto a la base aérea La Carlota, a las afueras de Caracas.El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha confirmado su salida del arresto domiciliario y ha explicado que, en el arranque de lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha denominado. Venezuela, según López, "ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad". "He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del presidente Guaidó", ha publicado en Twitter el líder de Voluntad Popular."Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos.", ha proclamado López en su mensaje, difundido poco después de que apareciese en un vídeo junto a Guaidó y un grupo de militares. La citada base se encuentra a las afueras de Caracas.Las reacciones no se han hecho esperar por parte de las voces de la oposición venezolana que, comoconsideran que "llegó el momento de materializar la Operación Libertad". Por su parte,ha llamado a salir a la calle: "¡Es la hora de conquistar la libertad"."¡A la calle en toda Venezuela a consolidar la libertad! Toda Caracas: a La Carlota", ha reclamado en Twitter el diputado. La esposa de López, la activista, también ha llamado a acudir a La Carlota, epicentro ahora de la movilización opositora.En el escenario internacional, laha apelado a "una solución política y pacífica" a la crisis en Venezuela tras la liberación del dirigente opositor Leopoldo López por parte de militares pero ha evitado valorar sobre el fondo de esta acción ni si la apoya o la rechaza. No obstante, el presidente del Parlamento Europeo,, ha considerado que la liberación del opositor venezolano Leopoldo López "para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela".En el lado contrario, condenando lo que llaman "golpe de Estado", se encuentran líderes como el presidente de Bolivia,que, a través de Twitter, ha condenado el alzamiento militar que planea Guaidó.El presidente de Cuba,, también ha condenado el "movimiento golpista" que "pretende llenar de violencia" Venezuela.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno,, ha pedido laen Venezuela para evitar un derramamiento de sangre".