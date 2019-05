Maduro pide al Ejército "máxima lealtad" a la Constitución frente al "golpe de Estado" en Venezuela

Publicada el 02/05/2019 a las 10:10 Actualizada el 02/05/2019 a las 10:33

Bolton, organizador del golpe

Guaidó asegura que Maduro trata de demostrar un "control que ya no tiene"

Ante el avance de la #OperaciónLibertad, el régimen cobarde trata de demostrar con represión focalizada un control que ya no tiene.



No le queda respuestas, no le queda nada. Se vieron débiles ayer y hoy lo están más, porque #Venezuela va con todo en las calles. pic.twitter.com/9d4QiSJU1A — Juan Guaidó (@jguaido) 1 de mayo de 2019

Lilian Tintori denuncia el allanamiento de su vivienda en Venezuela

#DENUNCIO Anoche entraron a nuestro hogar, como delincuentes, sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presente, destrosaron la casa y se robaron nuestras cosas. pic.twitter.com/1XXKgXI3P0 — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de mayo de 2019

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , ha pedido a la población y las Fuerzas Armadasdurante un discurso ante un grupo de seguidores en las calles de Caracas celebrando el Día del Trabajador, un día después de un nuevo punto álgido de la crisis política que atraviesa el país tras la liberación del opositor Leopoldo López por fuerzas contrarias a su mandato."No pudieron con (su precedesor, el fallecido presidente Hugo) Chávez y lo digo hoy:. No entienden la rebeldía que llevamos por dentro defender nuestra Constitución, la Independencia", ha señalado el mandatario, según ha informado Europa Press."Ante la traición se impuso la lealtad, ellos (oposición) pensaron que les llegarían miles de personas, ahora se refugian en embajadas", ha aseverado Maduro, refiriéndose a López, quien se encuentra en la Embajada de España en Caracas junto a su mujer Lilian Tintori y su hija, aunque no han solicitado asilo político., ha añadido.El dirigente venezolano ha manifestado que la oposición y "el imperialismo" quieren llevar a Venezuela a una "guerra civil". "¿Ese debe ser el futuro de Venezuela?", ha preguntado a sus seguidores."Aquí no son las balas las que pondrán un presidente títere. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no permitirá un golpe de Estado. Los golpistas quedan solos y debilitados.", ha indicado.Maduro también ha denunciado que el "golpe de Estado" fuey ha pedido que se lleve a cabo una investigación. "Hoy han salido muchas informaciones. Desde el amanecer estaba el 'engañador' de Trump, Bolton, coordinando el golpe, llamando a Brasil, Colombia, Chile. Bolton coordinó el golpe de Estado preparado desde Estados Unidos", ha recalcado, refiriéndose al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.Además, el mandatario venezolano ha anunciado queque se sublevaron este martes contra el Gobierno y ha advertido de que hará públicas las pruebas para que se conozca a aquellos "conspiradores que perpetraron el golpe de Estado"."Todos los cuerpos de seguridad estamos tras la captura, tras la búsqueda de estos golpistas que quedaron solos y derrotados", ha afirmado. "No me va a temblar el pulso de. Respeto y hago respetar las leyes y la democracia de todo el pueblo de Venezuela", ha subrayado.Maduro también ha convocado para este fin de semana alpara escuchar propuestas para cambiar el Gobierno que dirige. "Convoco una gran jornada nacional de diálogo, acción y de propuesta de todo el poder popular para que le digan al Gobierno bolivariano y a Maduro qué hay que cambiar", ha señalado.El martes, el "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó , y un liberado Leopoldo López anunciaron el inicio de la Operación Libertad asegurando que tenían el, entre ellos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).Miles de venezolanos tomaron Caracas rumbo al oeste, donde está el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, secundando el llamamiento de Guaidó y López, pero fueron frenados por la Guardia Nacional Bolivariana. PROVEA informó en Twitter sobre "elen el contexto de protestas". "Testigos responsabilizan a colectivos paramilitares", señaló en alusión a los grupos de civiles armados afines al Gobierno.Guaidó ha trasladado este miércoles su pésame a la familia del joven que "manifestaba su deseo de vivir en libertad". "Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega", ha recalcado a través Twitter.Además ha informado sobre la, mientras era operada y se ha comprometido a que su muerte "le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre"."Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes.", ha subrayado Guaidó.Guaidó ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Maduro intenta demostrar un. "Ante el avance de la Operación Libertad, el régimen cobarde trata de demostrar con represión focalizada un control que ya no tiene", ha indicado Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter. "No le queda respuestas, no le queda nada. Se vieron débiles ayer y hoy lo están más, porque Venezuela va con todo en las calles", ha aseverado.Además se ha dirigido a los militares y les ha asegurado que sus acciones tuvieron unpor parte de los venezolanos y de la comunidad internacional. "Todo paso que den en el marco de la Constitución y a favor de nuestra gente será recompensado por la patria y la historia", ha añadido el presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición., la mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, ha denunciado que su vivienda ha sidode España en la capital venezolana, Caracas. "Anoche entraron a nuestro hogar, como delincuentes, sin orden de allanamiento y sin que estuviésemos presentes, destrozaron la casa y se robaron nuestras cosas", ha afirmado Tintori a través de su cuenta en la red social Twitter."No sabemos cuál era la intención, ya sabían que ni Leopoldo ni yo, ni mis hijos estábamos presentes. Yo ordenaré mi casa, porque es nuestro hogar, es donde viven nuestros hijos,, firmes, como todos los venezolanos", ha añadido.El Gobierno español confirmó este miércoles que López, su mujer y su hija se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas después de abandonar la embajada de Chile. Alberto Ravell, jefe del Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó, ha indicado en su cuenta de Twitter que López y su familiade dicho país.