El abogado de Leopoldo López cree que éste no quiere pedir asilo ni salir del país

Publicada el 03/05/2019 a las 13:25 Actualizada el 03/05/2019 a las 14:00

Podría salir con salvoconducto

El abogado, del bufete Cremades&Calvo Sotelo que defiende al opositor venezolano, cree que éste no tiene intención de pedir asilo en España ni tampoco de salir del paí s, sino que su intención en este momento es quedarse acogido en la residencia del embajador español en Caracas.En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha explicado que la situación de López en la residencia española, porque está protegido por la inviolabilidad y el carácter extraterritorial de la representación española. "La Embajada es inviolable y la seguridad que esto le da al estatus personal de Leopoldo López no tiene ninguna discusión", ha recalcado. Además, ha reconocido que, porque su teléfono no está intervenido. "Estando dentro de la instalación tiene reconocidos todos sus derechos ", ha precisado, y nada hace pensar que el Gobierno español vaya a cambiar de posición y negarle la acogida. No obstante, ha señalado que, tal como ha apuntado el ministro en funciones, "lo ideal" es buscar soluciones dialogadas a los "conflictos".Según ha dicho, él no ha podido hablar con López y quien está en contacto con él es otro abogado del despacho,, que está ahora en Miami. No obstante, ha precisado que López no ha manifestado ninguna voluntad de pedir asilo y cree que, tras la "dolorosa situación en la que se encuentran él y el pueblo venezolano, su intención es quedarse en la Embajada". En todo caso, si quisiera pedir asilo, no podría hacerlo desde dentro de la Embajada o la residencia del embajador, porque el Convenio de Ginebra no lo permite, por su condición de nacional venezolano.y, ahí sí, acudir a la Embajada española. Contra López pesa desde este viernes, por vulnerar su arresto domiciliario, de manera que en cuanto salga de la residencia es susceptible de ser detenido y llevado a prisión.Con todo, ha detallado que, si quisiera salir del país, con un salvoconducto y saliendo de la residencia en un vehículo de matrícula diplomática y a un avión, por ejemplo, de bandera española. Así, ha dicho que ahí pueden estar las negociaciones, si él quisiera salir, pero no cree que sea el caso.Estévez cree que la posición de López es "bastante sensata", y que lo que quiere es. "Es evidente que como líder de la oposición él no está de acuerdo con el régimen y lo combate por medios pacíficos", ha señalado. Además, ha asegurado que López "no quiere condicionar las relaciones diplomáticas" ni desencadenar un conflicto entre los dos países, sino que lo que sucede es que Venezuela, entre un Gobierno de facto y una Asamblea Nacional elegida democráticamente.