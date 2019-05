Leopoldo López agradece el apoyo a España y niega que el 30 de abril fuera un intento de golpe de Estado

Publicada el 03/05/2019 a las 09:03 Actualizada el 03/05/2019 a las 09:37

Siempre he estado y sigo en Venezuela: mi gran pasión y mi gran compromiso.



Todos debemos apoyar la Operación Libertad. Un proceso que ya arrancó y no se va a detener hasta que cese la usurpación y logremos la libertad de nuestro país!



Fuerza y Fe Venezuela

Si se puede! pic.twitter.com/ZS2dE2nDsf — Leopoldo López (@leopoldolopez) 3 de mayo de 2019

Convoco a todos los sectores del país a realizar pronunciamientos exigiendo el cese de la usurpación, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la #OperaciónLibertad, organizar y realizar 1 día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana. — Juan Guaidó (@jguaido) 3 de mayo de 2019

El líder opositor Leopoldo López ha comparecido este jueves frente a la residencia del embajador español en Venezuela, al que ha agradecido que le haya acogido en calidad de "huésped" y ha reivindicado la rebelión de militares venezolanos el pasado 30 de abrilsino como parte de un proceso para la instauración de un gobierno de transición para Venezuela. "Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso que siempre se planteó como un primer paso,", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press, y en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la "precipitación" de los sucesos del 30 de abril.En cualquier caso negó que se tratara de un intento de golpe de Estado y ha amparado esta maniobra en el. "Cualquier venezolano, tenga uniforme o no, tiene el deber de contribuir a restituir el orden constitucional". "El quiebre que se abrió el 30 de abril se convertirá en una grieta y la grieta en una fisura", ha asegurado. López ha subrayado que las"son un componente fundamental de nuestra lucha". El dirigente opositor ha explicado que durante su periodo en arresto domiciliario se reunió con "comandantes, con generales y con oficiales de los distintos organismos policiales" que manifestaron su adhesión a la Constitución y al autoproclamado presidente Juan Guaidó Tras la rebelión de integrantes del Ejército del pasado martes, López entró en la Embajada de Chile, aunque finalmente se trasladó a la residencia del embajador español,. "Agradecerle al presidente del Gobierno español,, a los españoles, al pueblo español, que ha sido muy solidario con Venezuela", ha apuntado. En ese sentido, ha subrayado que se encuentra en dependencias diplomáticas españolas, y en esa condición me voy a mantener". Ante la pregunta de por qué está en dependencias españolas, López ha señalado que teme una nueva detención. "¿Por qué estoy aquí y no estoy en mi casa? Me buscarían nuevamente para llevarme a [la cárcel militar de] Ramo Verde", ha argumentado. "Nadie quiere volver a la cárcel. La cárcel fue un infierno, pero no le tengo miedo a la cárcel igual que no le tengo miedo a ninguna de las herramientas de represión de", ha argumentado, al tiempo que ha recordado que pasó "tres años de aislamiento y de torturas".Sobre el futuro de las movilizaciones, López ha fijado el plazo de la fase del "cese de la usurpación" en "semanas". Después el objetivo esque sea el que convoque y organice unas elecciones democráticas., ha remachado. Más tarde el líder opositor ha subrayado a través de su cuenta en la red social Twitter que "siempre he estado y sigo en Venezuela" y ha llamado al apoyo de la, iniciada este martes. "Todos debemos apoyar la Operación Libertad. Un proceso que ya arrancó y no se va a detener hasta que cese la usurpación y logremos la libertad de nuestro país!", ha señalado.Este jueves el Gobierno español subrayó que no tiene intención de entregar al dirigente opositor Leopoldo López tras la orden de busca y captura dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ha dicho confiar en que las autoridades venezolanas respeten la. Desde el Ejecutivo presidido en funciones por Pedro Sánchez se ha recalcado que la decisión judicial de ordenar la busca y captura del dirigente opositor venezolano era un "movimiento esperado" y ha recalcado que España "no tiene intención de entregarlo".Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, llamó este jueves a la movilización nacional este fin de semana para acabar con la "usurpación" del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Convoco a todos los sectores del país a, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la Operación Libertad, organizar y realizar un día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter.Guaidó ha convocado a las principales unidades militares a movilizarse este sábado "para que se sumen a la Constitución" y el domingo unaen el marco de las protestas en el país. "Continuar en la calle es la única manera de mantener la atención, presión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación", ha añadido.El presidente de la Asamblea Nacional ha recalcado que "hemos visto que". "Les pido a todos mantener el carácter masivo y pacífico de la protesta y no poner sus vidas en riesgo. Esta lucha la ganaremos logrando que las armas no estén en contra del pueblo", ha añadido.Guaidó anunció el martes el inicio de la Operación Libertad asegurando que cuenta con el apoyo de "un grupo importante" de militares, incluidos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para derrocar a Maduro. Consiguió movilizar a miles de personas por Caracas y otras ciudades y que más uniformados se sumaran a su causa, peroSegún la versión de Estados Unidos, Padrino y otros hombres fuertes estaban convencidos pero. Los cargas de la(GNB) contra manifestantes han dejado al menos cuatro muertos, 130 heridos y más de 200 detenidos tanto en la capital como en otros lugares, de acuerdo con varias ONG locales.