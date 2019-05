Publicada el 05/05/2019 a las 12:18 Actualizada el 05/05/2019 a las 13:10

Escalada de tensiones

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , ha dado orden este domingo al Ejército israelí de que continúe con suscontra las milicias palestinas de Hamás y Yihad Islámica en la Franja de Gaza tras la lluvia de cohetes que desencadenaron el sábado contra las poblaciones del sur de Israel, que el Ejército contestó lanzando bombardeos contra más de 200 posiciones de los guerrilleros en el enclave palestino , según informa Europa Press."Esta mañana he dado orden a las Fuerzas de Defensa de Israel para que continúen con los ataques masivos contra los terroristas de la Franja de Gaza", ha informado el primer ministro tras una reunión especial de emergencia de su gabinete de seguridad. "También he dado orden a las fuerzas que operan en los alrededores de la Franja a que incrementen la presión con tanques, artillería e infantería", ha manifestado Netanyahu en declaraciones recogidas por el Yedioth Aharonoth. El Ejército israelí ha proseguido a lo largo de esta noche suscontra al menos 60 posiciones en la Franja de Gaza de las milicias palestinas de Hamás y Yihad Islámica, responsables del lanzamiento este sábado de 450 cohetes sobre suelo israelí.El cruce de bombardeos que comenzó el sábado se ha cobrado hasta el momento las vidas de, contando los fallecidos el viernes por disparos israelíes contra los manifestantes en la habitual protesta semanal por el retorno de los refugiados palestinos. Dos militares israelíes resultaron heridos ese día por fuego de francotiradores palestinos. Ese momento fue el desencadenante de la actual violencia en la Franja, alimentada por la trascendencia simbólica de una semana en la que Israel celebra el Día de los Caídos y el Día de la Independencia.Entre los fallecidos palestinos se encuentran, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamás en la Franja de Gaza, que acusa directamente a Israel de sus muertes. Sin embargo, el Ejército israelí ha asegurado que murieron por el estallido de un cohete lanzado por Hamás que perdió el rumbo, según sus propias fuentes de inteligencia. "Estamos seguros al 100 por 100 de que no murieron por una acción del Ejército israelí", ha asegurado el portavoz militar Jonathan Conricus.La Policía israelí ha anunciado que uno de los cohetes lanzados desde Gaza en la madrugada de este domingo alcanzó una casa en la ciudad de Ashkelon, matando. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazací, Ashraf al Qidra ha confirmado. Con estas muertes son siete ya los fallecidos y 47 los heridos en Gaza debido a acciones militares israelíes desde este sábado.Además, también se tiene constancia de la muerte de, primera víctima del impacto directo de un cohete palestino desde 2014, identificado como Moshe Agadi, padre de cuatro hijos, al sucumbir a lasde uno de estos proyectiles en la localidad de Ashkelon. Su hermano, Shai Agadi, explicó a Radio Israel que Moshe "salió a fumar un cigarrillo entre bombardeo y bombardeo, y no llegó a tiempo al refugio de cohetes. Intentaron su reanimación, pero falleció de camino al hospital".Desde el inicio de los bombardeos, elde Hamás y Yihad Islámica, en particular en el norte de Gaza, el lugar elegido habitualmente por las milicias para disparar los cohetes contra el sur de Israel.Entre los objetivos alcanzados se encuentran numerosos lanzacohetes, una posición militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza y domicilios de comandantes de las milicias de Hamás, así como túneles, campos de entrenamiento, almacenes yAnte la escalada de las hostilidades, el Ejército israelí ha confirmado el traslado de una brigada blindada fue trasladada a la valla de seguridad de Gaza para reforzar la seguridad, según el coronel Ronen Manelis al diario hebreo Yedioth Aharonoth.En plenos ataques, las milicias de Yihad Islámica han emitido este sábado un comunicado en el que amenazaba la celebración del próximo concurso de canciones de Eurovisión en Israel: "Evitaremos que el Enemigo celebre un festival cuyo propósito es socavar la narrativa palestina". "Los civiles (de Israel) estánde la agresión israelí hacia nuestro pueblo y nuestra resistencia", según la declaración, recogida por el diario hebreo Yedioth Aharonoth en su edición digital."A quienes toman las decisiones en Israel, les decimos que no se crean que vamos a quedarnos cruzados mientras el pueblo palestino paga el precio. La resistencia palestina está comprometida a responder a la agresión del enemigo y sorprenderlo", ha asegurado el grupo.Esta escalada de tensiones que se producey de la festividad del Día de la Independencia de Israel, ha llevado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu a convocar a los jefes de seguridad para intentar buscar una solución a este problema.Las milicias palestinas y las fuerzas israelíes mantienen unapese a incidentes como los ocurridos este fin de semana y multitudinarias manifestaciones palestinas como las que cada viernes se producen en la frontera para exigir el derecho al retorno de los refugiados.Las protestas por la Gran Marcha del Retorno arrancaron para reclamar el derecho de los refugiados palestinos aen las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.