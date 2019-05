El Servicio Bolivariano de Inteligencia detiene al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Edgar Zambrano

Publicada el 09/05/2019 a las 09:11 Actualizada el 09/05/2019 a las 09:38

COMUNICADO: Alertamos al país y al mundo. Venezuela vive a diario un golpe contra el Estado y la Constitución. El Vicepresidente @EdgarZambranoAD cuenta con nuestro respaldo, el de los venezolanos y de la comunidad internacional. #ZambranoSecuestrado pic.twitter.com/pHYHfzBZ40 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 9 de mayo de 2019

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 8 de mayo de 2019

Guaidó califica la detención de 'absurda'

La dictadura ha secuestrado al Vicepresidente de la @AsambleaVE a manos de su policía política. Llegaron al absurdo de llevárselo en una grúa, a bordo de su vehículo, violando todos los procesos y exhibiendo el autoritarismo al cual obedecen. — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de mayo de 2019

Seis muertos según el fiscal

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela,, ha sido detenido este miércoles por agentes del(SEBIN), según ha denunciado la ONG Provea . "Condenamos la detención del diputado Edgar Zambrano. Persecución a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aumenta la conflictividad", ha indicado la organización a través de su cuenta en la red social Twitter. "Maduro y su cúpulaa la crisis del país que no aumente el sufrimiento de la población", ha aseverado.Minutos antes, el propio Zambrano había alertado de que se encontraba rodeado por miembros del SEBIN en las inmediaciones de las instalaciones del partido opositor Acción Democrática. El vicepresidente de la AN ha subrayado que al no salir de su vehículo, el SEBIN. "Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide", ha afirmado el vicepresidente de la Asamblea Nacional a través de Twitter.Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela,, ha denunciado el "secuestro" de Zambrano, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retiró la inmunidad parlamentaria el pasado 2 de mayo. "Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr", ha manifestado. El TSJ decidió admitir la responsabilidad del vicepresidente de la AN por delitos de traición, insurrección y rebelión. En concreto se le imputan los delitos de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado".Hasta el momento, el TSJpor los sucesos del pasado 30 de abril. El líder opositor ya está siendo investigado por su presunta implicación en la crisis eléctrica y por supuestas irregularidades fiscales. La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuandode seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación" , crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". El 30 de abril, anunció el inicio de lapara derrocar a Maduro, asegurando que contaba con el apoyo de "un grupo importante" de militares. Sin embargo, la cúpula militar ratificó su lealtad al dirigente bolivariano, por boca del ministro de Defensa,, y Maduro dio por derrotada la "escaramuza golpista" amenazando con acciones judiciales a los implicados.El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha pronunciado acerca de la detención de Zambrano, que. "La dictadura ha secuestrado al Vicepresidente de la @AsambleaVE a manos de su policía política", ha afirmado Guaidó a través de su cuenta en la red social Twitter. "Llegaron al absurdo de llevárselo en una grúa, a bordo de su vehículo, violando todos los procesos y exhibiendo el autoritarismo al cual obedecen", ha aseverado.Guaidó ha recalcado que la Asamblea Nacionalen el país y que con estas acciones, el Gobierno, al que se ha referido como "la usurpación", pretende "afectar a la única institución democrática legitimada por el voto popular".Además ha subrayado que la oposición asumió que se llevaría a cabo "la persecución política y la amenaza típica de las dictaduras militares" cuando decidió enfrentarse a la "dictadura".El fiscal general de Venezuela,, ha elevado este miércoles a seis la cifra de muertos en el marco de laregistrada el pasado 30 de abril en el país caribeño y ha asegurado que Guaidó "usurpa funciones".En una entrevista concedida a la cadena Glovovision , el fiscal general ha dado a conocer que los "hechos violentos del golpe de Estado" dejaron al menos 168 heridos y 300 detenidos. Saab ha manifestado así quedado que se abrirá una investigación previa para determinar si su detención procede en cada caso "dependiendo de lo que hicieron".En relación con Guaidó, Saab ha insistido en que el presidente de la Asamblea Nacionaly que, además, "existe una incitación al odio continuado" por su parte, así como "asociación para delinquir e instigación pública a la desobediencia continuada".