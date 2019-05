Nuevo récord de desplazados internos por las guerras y la violencia en el mundo: 41,3 millones

Publicada el 10/05/2019 a las 13:14 Actualizada el 10/05/2019 a las 13:46

África subsahariana, a la cabeza

Imposible regresar a sus hogares

Desplazados por desastres

La cifra de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casasalcanzó en 2018 una nueva cifra récord,, la mayoría de las cuales están concentradas en el África Subsahariana, donde más aumentaron, y en Oriente Próximo y el Norte de África, con la excepción deAsí se desprende del último Informe Global sobre Desplazamiento Interno publicado por el Centro de Observación del Desplazamiento Interno (IDMC) de la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) recogido por Europa Press. La cifra supone más dey representa(25,4 millones al término de 2017).En total, el IDMC registró 10,8 millones de nuevos desplazamientos en relación condurante 2018 motivados principalmente por los conflictos continuados en(RDC) y Siria, el aumento de las tensiones intercomunitarias eny la región del Cinturón Medio de, según el informe.De los 41,3 millones de desplazados internos a nivel mundial, dos terceras partes, o lo que es lo mismo, Siria , Colombia, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán e Irak."El informe de este año es un triste recordatorio de la recurrencia del desplazamiento y de la, ha subrayado la directora del IDMC, Alexandra Bilak."Muchos de los mismos factores que empujaron a la gente a huir de sus casas ahora les impiden regresar o encontrar soluciones en los lugares en los que se han instalado", ha lamentado. Muchos de los desplazados internos que intentaron regresar en Irak , Nigeria y Siriaa fue la región queregistró, con. En total, alde desplazados en la región, que "acoge algunos de las crisis de desplazamiento más enconadas del mundo", según Bilak. "Conflictos emergentes y los efectos del cambio climático forzaron a millones de personas más a huir el año pasado, pero muchas de estas crisis son pasadas por alto y reciben pocos fondos", ha denunciado.fue el país queregistró en 2018,s, motivados por conflictos en torno a recursos y por violencia intercomunitaria, una cifra que supone cuatro veces más la registrada en 2017. Somalia también registró el número más alto de nuevos desplazamientos en una década, 578.000.En Oriente Próximo y el Norte de África había al término de 2018 11 millones de desplazados internos, mientras que a lo largo del año se produjeronprincipalmente en Siria, Yemen y Libia.Además, millones de personas que ya estaban desplazadas en esta región, porque sus viviendas e infraestructuras están destruidas y por la falta de servicios básicos y medios de vida."Resolver los conflictos enconados, invertir en esfuerzos de recuperación y reconstrucción ypara reducir la pobreza será clave para promover estabilidad a largo plazo y desarrollo en la región", ha defendido Bilak.Fuera de estas dos regiones, solo Colombia tiene un número considerable de desplazados internos. El país aún tiene dentro de sus fronteras 3,8 millones de desplazados. Pese al acuerdo de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del país, las FARC, losprovocaron en 2018 145.000 nuevos desplazados, lo que supone un aumento con respecto al año anterior.Laprovocó también nuevos desplazados en el Triángulo Norte de Centroamérica. Según el estudio, más de 240.000 personas se vieron desplazadas en El Salvador , mientras que en Honduras se contabilizaron 950 pero se cree que esta no es la cifra real. En cuanto a Guatemala , no fue posible formular una estimación fiable. En México, la violencia relacionada con los cárteles de la droga provocó 11.000 nuevos desplazados.Por otra parte, el informe también contabiliza las personas que han tenido que dejar sus casas --en la mayoría de los casos de forma temporal-- debido a. Así, en 2018 hubo 17,2 millones de nuevos desplazados de este tipo, principalmente en Filipinas (3,8 millones), China (3,8 millones) e India (2,7 millones).Algunos países se han visto golpeados tanto por conflictos como por desastres. Ese es el caso de Afganistán , o la crisis en el noreste de Nigeria por la violencia yihadista, que se ha visto agravada por las inundaciones que afectaron al 80 por ciento del país.Para el secretario general del NRC, Jan Egeland, "los hallazgos en este informe son una llamada de alerta a los líderes mundiales". "Millones de personas que se vieron forzadas a dejar sus hogares el año pasado se estánha lamentado."Como no han cruzado la frontera, reciben una lamentable atención mundial", ha denunciado Egeland., ha sostenido.Por último, el informe de este año también pone de manifiesto que. "El hecho de que las ciudades se hayan convertido en santuario de cada vez más desplazados internos representa un reto para las autoridades municipales pero también una oportunidad", según Bilak.Para la directora del IDMC, "aprovechar el papel positivo que los gobiernos locales pueden desempeñar en encontrarserá clave para abordar este reto en el futuro".