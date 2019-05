Trump inicia el proceso para subir los aranceles al resto de importaciones chinas

Publicada el 11/05/2019 a las 12:19 Actualizada el 11/05/2019 a las 12:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha ordenado este viernes alestadounidense, Robert Lighthizer, que inicie el proceso para subir los aranceles a las importaciones restantes de China, según ha señalado el propio representante en un comunicado y que recoge Europa Press. Lighthizer ha afirmado que el valor de los productos que serán objeto de la nueva ronda de aranceles es de aproximadamenteAdemás ha recalcado que los detalles del proceso para el aviso público y el período de comentarios para los aranceles serán publicados dentro de poco en el diario oficial y que habráel próximo lunes en la página web de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.Por su parte, Trump aseguró que Washington y Pekín estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, pero que China decidió dar marcha atrás en algunos compromisos que había aceptado, lo que motivó al presidente estadounidense a amenazar con elevarEl presidente de Estados Unido ha asegurado este viernes que las últimas conversaciones comerciales con Chinarelación con su homólogo chino, Xi Jinping. El mandatario ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que "las conversaciones continuarán en el futuro" y ha agregado que su relación con Xi "sigue siendo muy firme".que podrían ser retirados o no, dependiendo de lo que pase en las futuras negociaciones", ha manifestado Trump, tras dos días de conversaciones entre ambos países. Por su parte, el vice primer ministro de China, Liu He, ha afirmado que no cree que el posible acuerdo comercial se haya "desintegrado" y ha recalcado que los pequeños contratiempos son inevitables. Liu ha subrayado que China y Estados Unidos tienen mucho entendimiento mutuo, pero aún tienen diferencias sobre los "asuntos principales".Además ha añadido que China no puedey ha recalcado que es cautelosamente optimista sobre futuras conversaciones.En caso de que no se produzca un acuerdo con respecto al comercio entre ambas partes, Trump ha asegurado sentirse decidido a elevar los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares desde el 10% al 25%. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidospara que el alza se produzca este viernes. El presidente estadounidense elevó esta semana la presión sobre China tras asegurar que pretendía eliminar por completo el déficit comercial con el país asiático, que en 2018 se situó en 419.000 millones de dólares (374.140 millones de euros).Este mismo viernes ha entrado en vigor el aumento de los aranceles del 10% al 25% a(177.846 millones de euros) en importaciones de productos chinos. Los aranceles elevados este viernes se suman a los que ya estaban aprobados sobre importaciones por valor de(44.461 millones de euros). En caso de que no se produzca un acuerdo con respecto al comercio entre ambas partes, Trump ha asegurado sentirse decidido a elevar los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares desde el 10% al 25 %.