Guaidó ordena a su "embajador" en EEUU iniciar una colaboración con el Pentágono

Publicada el 12/05/2019 a las 12:32 Actualizada el 12/05/2019 a las 13:11

La UE busca una solución pacífica

Crisis política

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó , ha revelado este sábado que ha ordenado a su representante en Estados Unidos , Carlos Vecchio, ponerse en contacto con el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el almirante Craig Faller, para establecer relaciones de "cooperación". "Hemos instruido al embajador Carlos Vecchio de inmediato a que se reúna con el Comando Sur para. En todo momento he hablado de cooperación. La intervención ya existe, y es la penetración del ELN y los cubanos", ha afirmado Guaidó en referencia a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según recoge Europa Press."En paralelo hemos hablado con el Grupo de Lima y con el Grupo de Contacto. Recibimos unadonde dicen que se aproxima una solución a través del Grupo de Contacto", ha añadido el dirigente del partido Voluntad Popular. En este sentido, Guaidó ha agradecido al Gobierno de Colombia por la solicitud y acuerdo que establece acciones directas contra el ELN ya que, según informa el diario El Universal, el 50% de esta guerrilla colombiana estaría operando en territorio venezolano."Hay información adicional del mismo Maduro, de que había facilitado recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto significa que el régimen de", ha dicho Guaidó y ha recogido este mismo diario. "Luego del mensaje que envió el Almirante Faller, hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio a que se reúna con el Comando Sur para establecer una relación directa y alcance en materia de cooperación para atender la emergencia humanitaria compleja", ha señalado Guaidó a través de la red social Twitter.Asimismo ha anunciado que enviarán una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro para iniciar los procesos de reincorporación al TIAR. "Avanzamos en esa dirección, evaluando responsablemente la mejor opción, la que genere el cambio de forma más rápida para salir de esta crisis profunda que vivimos", ha añadido. El Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez ordenó en 2012 la, por considerar que eran instrumentos regionales al servicio de los intereses estadounidenses, aunque la decisión no se hizo efectiva hasta un año después, ya bajo la Presidencia de Nicolás Maduro.se apoya en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida en la región como el Pacto de San José, que crea dos instituciones, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, para velar por el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). En, bautizado como Tratado de Río, y del que Venezuela se retiró al mismo tiempo que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, recoge una especie de cláusula de defensa colectiva que permitiría actuar a los demás países firmantes en caso de una agresión contra uno de ellos.Además, Guaidó ha explicado que ha estado enpara lograr deponer a Maduro. "No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada y con todos los que están dispuestos a abonar para el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Hay una clara división y ruptura en la Fuerza Armada y son más los que se van a pronunciar", ha apuntado.Guaidó como dirigente opositor ha impulsado diversas maniobras de movilización contra el presidente Nicolás Maduro, una de las últimas el 30 de abril cuando encabezó una rebelión fallida de parte de las Fuerzas Armadas, a las que ha instado en numerosas ocasiones a renegar de Maduro."Entiendo la frustración que sentimos hoy porque se mantiene esta tragedia. La opción no es quedarnos en casa esperando, la opción es. Estamos cada vez más cerca de construir la transición a la democracia. Claro que quisiéramos que hubiera sido antes, pero llegamos al punto de no retorno", ha afirmado Guaidó.Por el momento ni Vecchio ni el departamento de prensa del Comando Sur han respondido a las peticiones de comentario de la prensa, aunque la Administración estadounidense ha reiterado en diversas ocasiones que "todas las opciones están sobre la mesa" en referencia a una posible intervención militar.Losde los Veintiocho discutirán el próximo lunes en Bruselas los próximos pasos para tratar de mantener viva laen Venezuela a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene su rechazo a nuevas elecciones presidenciales y el autoproclamdao "presidente encargado", Juan Guaidó, ha abierto la puerta a una intervención militar extranjera para derrocarle."La. La Operación Libertad lanzada por Juan Guaidó no ha sido un éxito. Es lo menos que podemos decir. El régimen de Maduro, tras haber vacilado, se ha vuelto más duro", han resumido fuentes diplomáticas.La Unión Europea ha reclamado laEdgar Zambrano, detenido por las fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y que se respete la inmunidad parlamentaria de todos sus miembros, incluido de su presidente Guaidó. La detención de Zambrano llegó después de que el Tribunal Supremo haya acusado a una decena de diputados por traición, insurrección y rebelión por la Operación Libertad lanzada por la oposición para tratar de derrocarle con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que sin embargo, han cerrado filas en su mayoría con Maduro.Reino Unido se ha mostrado partidario de ampliar las sanciones a más dirigentes de mayor rango del Gobierno de Maduro para aumentar la presión, aunque varias fuentes diplomáticas descantan esta opción, por ahora, para no perjudicar la labor del Grupo de Contacto Internacional abanderado por la Unión Europea para tratar de contribuir a una solución pacífica y democrática, algo prioritario ahora, incluido para España."Lo mejor hubiese sido que no hubiese ocurrido nada que tensara situación.. La oposición ha generado expectativas que no se han cumplido a nivel de vuelco militar pero el régimen también está debilitado porque ya nadie se fía de nadie" después de que Estados Unidos asegurara que varios altos cargos, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, estaban dispuestos a dejar caer a Maduro, han explicado fuentes diplomáticas, que no han descartado que, en este contexto, ambas partes estén dispuestas a "ceder más, con concesiones mutuas"."La Unión Europea pone ahora en énfasis en la interlocución", han explicado otras fuentes diplomáticas, que se han mostrado convencidas de que el bloque sí avanzará en más sanciones ""si la cosa empeora y hay masacres o si se detiene a Juan Guaidó".Elen el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, ofreció este martes enviar una misión política de alto nivel a Caracas para discutir con ambos bandos "opciones concretas" para resolver la crisis, al término de la tercera reunión ministerial del grupo en la capital de Costa Rica, de cuyo resultados informará la jefa de la diplomacia europea a los Veintiocho el lunes.La misión política "será recibida por los dos bandos", algoTodavía no se ha elegido quiénes integrarán la misión, aunque se espera que sean "viceministros" y que pueda ir a Caracas "a mediados de mayo o antes".La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar unque no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.En respuesta,con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". El 30 de abril, anunció el inicio de la Operación Libertad para derrocar a Maduro, asegurando que contaba con el apoyo de "un grupo importante" de militares.Sin embargo, la cúpula militar ratificó su lealtad al dirigente bolivariano, por boca del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Maduro dio por derrotada la "escaramuza golpista" amenazando con acciones judiciales a los implicados.