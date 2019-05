Corbyn da por rotas las negociaciones sobre el 'Brexit' con May ante la debilidad de su Gobierno

Publicada el 17/05/2019 a las 12:31 Actualizada el 17/05/2019 a las 12:54

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha notificado a la primera ministra británica, Theresa May , el fin de las conversaciones para alcanzar un compromiso que permita sacar adelante el Brexit, alegando que lalleva a pensar que nada de lo que se acuerde podrá ser avalado en el Parlamento, seún informa Europa Press.En una carta a la que ha tenido acceso Reuters, el líder de la oposición sostiene que las discusiones en busca de un compromiso "" ya que "hemos sido incapaces de superar las importantes brechas políticas entre nosotros". No obstante, ha reconocido que se han mantenido "de buena fe por ambas partes" y que han sido "detalladas y constructivas".Según Corbyn, "significa que no se puede confiar en garantizar cualquier cosa que pueda ser acordada entre nosotros". En el líder laborista asegura que en las filas de su partido había preocupación en cuanto a la "capacidad del Gobierno" de sacar adelante en el Parlamento cualquier eventual acuerdo.En opinión del líder laborista, el hecho de que May haya dicho que dimitirá una vez se apruebe el Brexit y que "" para sucederla ha dejado al Gobierno en un situación de inestabilidad y ha minado su autoridad.Corbyn ha denunciado que algunas de las propuestas realizadas por el equipo negociador de May con los laborista han sido refutadas en público por miembros del Gobierno.Así las cosas, el líder laborista ha aclarado que su partido analizará "cuidadosamente cualquier propuesta que el Gobierno desee plantear", que se espera sea votado en el Parlamento en la semana del 3 de junio por cuarta y última vez. En este sentido, ha dejado claro a May que "sin cambios significativos", su partido seguirá oponiéndose al acuerdo alcanzado por la primera ministra con sus socios europeos, "ya que, los estándares de vida y la industria manufacturera en Reino Unido".