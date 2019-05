La sucesora de Merkel cree que el PP fracasó el 28A por acercarse a Vox: "No puede haber cooperación con los populistas de derechas"

Publicada el 17/05/2019 a las 10:21 Actualizada el 17/05/2019 a las 11:35

, sucesora de Angela Merkel en el partido conservador alemán CDU, ha afirmado que"Creo que se puede ver con los resultados electorales en España lo difícil que es para un partido conservador de centro llevar a cabo una campaña cuando está permanentemente bajo sospecha de estar dispuesto a" ha afirmado la política alemana. Kramp-Karrenbauer es la mujer que va a sustituir a Angela Merkel al frente del, el principal partido de centro derecha alemán, y es la principal candidata a proclamarse la próxima canciller en Alemania. Es por eso que todosy más aún ante las cercanas elecciones europeas. En su despacho de la sede central de la CDU en Berlín, la política ha respondido las preguntas de El País La política alemana se ha mostrado firme en su negativa a pactar con cualquier partido "populista de derechas",: "Yo rechazo una cooperación con AfD [Alternativa para Alemania]. También lo rechazo en el PPE (Partido Popular Europeo), de la misma manera que lo hace nuestro candidato, Manfred Weber". Ha afirmado, asimismo, que hará todo lo posible para "garantizar que los. Para el PPE (Partido Popular Europeo) y para la CDU", y le da gran importancia a conseguir que haya "un Parlamento que tenga más fuerzas proeuropeas que antieuropeas".Cuando es preguntada por el partido AfD (Alternativa para Alemania), que se espera que sea una fuerza importante tras las elecciones regionales en Alemania, la presidenta del partido conservador alemán no duda en reiterar que "no puede haber cooperación con los populistas de derechas" y añade que "esta decisión está vigente" y que está "profundamente convencida de ello personalmente", al referirse a resolución de la. En cuanto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ya lo ve fuera del Partido Popular Europeo. "Hemos suspendido su membresía. No tiene ninguna influencia en nuestra política en este momento en el PPE" ha asegurado con respecto al líder ultraderechista.En la entrevista, Kramp-Karrenbauer ha respondido a otras preguntas sobre temas relacionados con las elecciones europeas, comode Emmanuel Macron. Por otra parte, se ha pronunciado sobre lasobre la que afirmaba: "Hemos observado durante demasiado tiempo, cony poco apoyo, a países que tienen una frontera exterior en particular y que se han enfrentado con un número creciente de refugiados. Este es, sin duda, uno de losen la política alemana en general".El papel de Alemania en Europa tras la eminente salida del Reino Unido de la Unión ha sido otro de los temas de interés. La dirigente conservadora ha asegurado que siempre han puesto "". "Sabemos que somos uno de esos Estados que, por su estructura y fortaleza, por la dependencia de la exportación y la situación en el centro del continente, dependemos como ningún otro de una Europa fuerte y operativa. Es en nuestro propio interés" aseguraba la política en la entrevista para El País.