Muere a los 102 años el arquitecto Ieoh Ming Pei, padre de la pirámide del Louvre

El, uno de los más importantes del siglo XX y al que se le debe la pirámide del Louvre,, según ha confirmado su hijo, el también arquitecto Li Chung Pei, al diario The New York Times. Considerado uno de los más reconocidos arquitectos del siglo XX, I.M. Pei ha, destacando el Banco de China en Hong Kong y laGanador delel galardón más prestigioso de la arquitectura, también es el encargado de obras como el Museo Miho de Kyoto o la Nacional Gallery of Art en Washington.Hijo de un prominente banquero, nació en Guangzhou (China) en 1917 aunque posteriormente se nacionalizó estadounidense. A los 18 años se mudó a Nueva York para estudiar arquitectura, que cursó en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussetts y en la Universidad de Harvard.En 1955 estableció en Nueva York su primer estudio de arquitectos. Aunque cuenta con obras en todo el planeta, muchos de sus mejores edificios se encuentran en los Estados Unidos, entre ellos elEn los años 80 disfrutó de una intensa y exitosa actividad caracterizada por unade altos costes.Entre otras de sus muchas obras, también diseñó el Edificio Este de la, el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland o el Centro de Ciencia de Macao en China.A lo largo de toda su carrera ha sido reconocido con galardones como la Medalla de Oro del AIA del Instituto Americano de Arquitectos, la Royal Gold Medal del Royal Institute of British Architects o la Medalla Presidencial de la Libertad, considerada como la