Estados Unidos reconoce la separación de al menos 1.700 menores en la frontera con México

Publicada el 22/05/2019 a las 11:46 Actualizada el 22/05/2019 a las 11:47

El Gobierno de Estados Unidos ha identificado hasta ahora, en el marco de una revisión iniciada hace unas pocas semanas y forzada por el litigio abierto ante un tribunal de la ciudad de San Diego.Las autoridades prevén analizar 47.000 casos para determinar si se pudieron cometer abusos por la política de tolerancia cero promovida por el presidente, Donald Trump , para disuadir a los inmigrantes. TrumpUna auditoría federal reveló este año que las autoridades aplicaron la separación de familias mucho antes de que Trump diese oficialmente la orden en mayo de 2018 e inclusoque data de julio de 2017.En abril de este año, la juez de distrito Dana Sabraw, de San Diego, ordenó al Gobierno que pusiese cifras en seis meses a estas separaciones,. El trabajo se antoja complicado, en la medida en que los niños ya no están bajo custodia del Gobierno, bien porque estén al cuidado de padres o tutores o porque hayan cumplido ya los 18 años.El comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), explicó el viernes que su equipo, según la transcripción de la vista. La mayoría de estos primeros análisis tienen que ver con casos evidentes de separación, por lo que la cifra provisional de 1.700 no es del todo inesperada, ha indicado.Los archivos serán revisados a continuación por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y corresponderá al Servicio de Inmigración y Control de AduanasLos casos volverán después al HHS para que se investigue el paradero de los menores y la Unión Americana de Libertades Civiles ayudará a localizar a los padres si existe una voluntad de reunificación.White ha afirmado que, con la implicación de tantos actores, se aspira a no dejar ninguna separación sin analizar. Por este motivo,