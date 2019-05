Trump baraja poner en su "lista negra" a una empresa china de tecnología de vigilancia, según 'The New York Times'

Publicada el 22/05/2019 a las 10:02 Actualizada el 22/05/2019 a las 10:31

El Gobierno de Estados Unidos está considerando, según ha informado el diario The New York Times citando a personas familiarizadas con el asunto.El movimiento, que sería el primero que lleva a cabo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump , pondría a la compañía Hikvision en la lista negra de Estados Unidos.es uno de los mayores fabricantes de productos de vigilancia en el mundo y es fundamental para el objetivo de China de convertirse en el principal exportador mundial de sistemas de vigilancia.Según el periódico, la Administración estadounidense podría tomar una decisión final en las próximas semanas,El Gobierno chino cuenta con varias tecnologías para vigilar a la minoría uigur en la región occidental de Xinjiang, entre ellas algunas impulsadas por Hikvision., características corporales o incluso el modo de andar.como Ecuador, Zimbabue, Uzbekistán, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos para una mayor vigilancia de sus ciudadanos.El Departamento de Comercio deque autoriza al fabricante chino a llevar a cabo ciertas actividades necesarias para el mantenimiento de las operaciones de redes existentes y para el soporte de servicios móviles existentes, después de que la compañía fuera incluida el pasado jueves en la lista negra de empresas con las que las firmas estadounidenses no pueden hacer negocios sin permiso del Gobierno.El indulto a Huawei, que estará en vigor durante 90 días a partir del 20 de mayo de 2019, permitirá también desarrollar la investigación en materia depara el mantenimiento de la integridad y fiabilidad de las redes y equipos existentes y totalmente operativos.Trump aprobó la semana pasada una orden ejecutiva que impedía a las empresas tecnológicas estadounidenses utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", invocando la L, que da al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace al país.Posteriormente, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó a Huawei Technologies y a 68 filiales en más de una veintena de países en una lista de entidades a las que las compañías estadounidensesTras la inclusión de Huawei en la lista negra,ha suspendido los negocios con la empresa china que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto aquellos cubiertos por. Asimismo, los fabricantes de microprocesadores Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom habrían puesto en marcha planes para restringir sus suministros a la compañía china.