May acude a votar en medio de las especulaciones sobre su futuro político

Publicada el 23/05/2019 a las 18:53 Actualizada el 23/05/2019 a las 19:42

Today I’ve been campaigning for next week’s European election.



Only @Conservatives can deliver Brexit and take the UK forward into a brighter future. No one else can get the job done.



For a party that will work in the national interest to deliver Brexit, vote Conservative. pic.twitter.com/b3lUAdnfjW — Theresa May (@theresa_may) 17 de mayo de 2019

Get out and vote for The Brexit Party and let's make history! pic.twitter.com/TIXWiKlDjg — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 23 de mayo de 2019

La primera ministra de Reino Unido,, ha acudido este jueves por la tarde a su colegio electoral de la localidad inglesa de Sonning, en el condado de Berkshire, para depositar su voto en las elecciones europeas , en las quea sufrir una derrota histórica, informa Europa Press.May ha saludado a los niños que había en un parque cercano, peroque le preguntaban por las especulaciones en torno a su futuro político, según el periódico The Guardian . La primera ministra ha llegado acompañada de su marido, Philip May.La primera ministra ha sido objeto de críticas tantopor su nuevo plan para sacar adelante el Brexit en la Cámara de los Comunes, cuya publicación estaba programada para este viernes y cuya segunda lectura estaba planificada para la primera semana de junio, tal como. Sin embargo, el Gobiernoeste jueves que no lo someterá a votación como tampoco lo publicaráSegún informa The Guardian, un ministro ha admitido que ahoraque la segunda lectura no tenga lugar esa semana después de todo . Aunquesobre el futuro político de Theresa May, los medios británicos coinciden en que cada vez le quedan menos apoyos e, incluso The Times ha avanzado que la dimisión que reclaman los tories más radicales podría llegar este viernes. Señala que el destino del proyecto de ley está íntimamente vinculado a su supervivencia como primera ministra.Sin embargo,a, ya que teóricamente los primeros ministros no salen de Downing Street. Así, The Guardian avanza que la opció con más probabilidad es que ponga unao que, en caso de renunciar a algún cargo de forma inmediata, abandone el liderazgo del Partido Conservador, lo que abriría la puerta al arranque formal del proceso interno para buscar a un sustituto.Los líderes dely del Jeremy Corbyn , respectivamente, han acudido este jueves por la mañana a depositar su voto para las elecciones europeas. Farage, cuyo partido, ha ejercido su derecho en el condado inglés de Surrey, mientras queha participado en la zona londinense de Holloway. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 22.00que les representarán en el Parlamento Europeo."Con atención y paciencia", centrados en la "agenda positiva" de la Unión Europea y en la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha respondido a losque apuntan a una inminente dimisión de la primera ministra británica que un cambio al frente del Gobiernodel divorcio , porque el acuerdo de retirada "no puede ser renegociado"."Nuestra posición es clarísima, el acuerdo de retirada no puede ser reabierto ni renegociado", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario,, preguntado por la situación política en Reino Unido . "El Consejo europeo incluyó en sus conclusiones una frase que dice que sería posible revisar la declaración política siembre que no altere el espíritu del acuerdo", ha añadido, recordando los términos y condiciones que los líderes europeos fijaron al concederEl país está dividido en 12 circunscripciones –nueve de ellas en Inglaterra– y no en todas las zonas el recuento se hará de la misma manera. El recuento en el caso de Inglaterra y Gales arrancará antes de las 22.00 del domingo, por lo que se esperan resultados poco después, mientras que en Escocia no comenzarán a contarse votos hasta pasadas las 22.00 y en Irlanda del Norte directamente se hará el lunes, por lo que no se esperan datos definitivos hasta pasados uno o dos días.