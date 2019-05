Reino Unido, a la espera de que este viernes Theresa May anuncie la fecha de su dimisión

Publicada el 24/05/2019 a las 09:14 Actualizada el 24/05/2019 a las 10:23

La primera ministra británica, Theresa May , se dispone a anunciar este viernes la fecha de su, cediendo así las presiones por parte de sus ministros y de buena parte delante su incapacidad de sacar adelante el Brexit, según apuntan los medios británicos.May tiene previsto reunirse esta mañana con, el presidente delun órgano del partido con capacidad para sacar del cargo al primer ministro. Según Sky News, Brady le preguntarán sobre sus planes de renuncia, al margen de si saca adelante el Brexit en el Parlamento.La primera ministra expresó su intención de dejar el cargo una vez la Cámara de los Comunes diera su visto bueno aEl Gobierno tenía previsto someterla a votación en la semana del 3 de junio, si bien todo apunta a que May sufriría una nueva derrota, la cuarta.Si May se niega a poner fecha a su marcha, Brady procederá a abrir una carta sellada que contiene los resultados de la votación del Comité 1922 sobre el cambio de los procedimientos en el partido para poderMay superó unaen diciembre en las filas de su partido, lo que a priori le daba inmunidad durante un año, pero muchos conservadores han pedido ahora que se cambien las normas para poder forzar que deje el cargo cuanto antes."Esperemos que lo que ocurra sea que renuncia como líder tory creo que el, y que sigua como primera ministra en funciones hasta que el nuevo líder tory sea elegido", ha señalado a Press Association una fuente del Comité 1922.Según las fuentes consultadas por varios medios, el calendario más previsible es que May no haga efectiva su renuncia hasta después de la Donald Trump , a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio.La primera ministra seguiría entonces en funciones hasta la elección del nuevo líder conservador y sucesor en Downing Street, un proceso que podría completarse en unas semanas y para el que el exministro de Exteriores, uno de los principales defensores del Brexit, parte como favorito."Quiero ofrecerle una salida honrosa para rendir tributo a lo que ha hecho por el partido y así sería mucho más limpio", ha comentado a Sky News el tesorero del Comité 1992, Geoffrey Clifton-Brown. "Pero si se obstina en seguir, entonces, ha añadido.